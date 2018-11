Delsa Solórzano: Es penoso que un hombre como Zapatero nos divida

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional (AN), calificó como vergonzoso lo sucedido este martes en la sesión de la Asamblea Nacional, en la que se propuso debatir declarar persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno español.

“Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la AN es una vergüenza. Que un hombre como Zapatero nos divida es penoso”, resaltó Solórzano en Twitter.

La diputada destacó que el ex jefe de gobierno español “nos ha hecho bastante daño” y que no representa los intereses de los venezolanos. A pesar de que el punto no se encontraba en la agenda, fue discutido y posteriormente aprobado un acuerdo con 53 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención.

