Comisión de Contraloría de la AN llamó a comparecer al presidente de CAF

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional llamó a comparecer para la próxima semana a Luis Carranza, presidente Banco de Desarrollo de América Latina CAF, por presuntas irregularidades en proyectos eléctricos de Nicolás Maduro que el organismo financió.

Freddy Superlano, presidente de la comisión parlamentaria, que adelanta investigaciones en materia de corrupción en Venezuela, indicó que existen irregularidades en proyectos financiados por CAF en el que está incluido una hidroeléctrica que debió inaugurarse en 2014 en declaraciones a periodistas.

"Resulta que entre los proyectos que la CAF financió está el de Tocoma", dijo Superlano en referencia a la hidroeléctrica que también ha sido financiada por el Fondo Conjunto Chino Venezolano (FCCV) y el BID, según la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.

"Uno sabe todo el entramado de corrupción que hay en la crisis eléctrica en Venezuela, pero uno se pregunta si este tipo de instituciones internacionales no tienen ningún tipo de controles (...) es por eso que nosotros hemos decidido de llamar a comparecer (...) al señor Luis Carranza", dijo.

CAF financió 11 proyectos del gobierno chavista entre 2010 y 2018 valorados en 2.582 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por Superlano.

"Que nos digan, bueno, ¿bajo qué criterio se hizo? ¿a quién se le dio? ¿cuáles fueron las normas que establecieron (para) que existiese este desembolso?, y ¿si ellos no sabían que estas obras estaban inconclusas o no se realizaron o no estaban con los canales regulares cumpliendo las normas de construcción para estos proyectos?", apuntó.

Superlano indicó que en los próximos días también llamarán a comparecer a otras personas por las inversiones que hizo el gobierno en la industria eléctrica, que el Parlamento calcula en 100.000 millones de dólares.

La comisión además continúa las investigaciones a Luis Motta Domíguez, Argenis Chávez y Jesse Chacón, contra quienes el Parlamento declaró en 2017 responsabilidad política por la crisis eléctrica.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo, vive desde hace una década constantes fallos eléctricos que se han acentuado en los últimos cinco años.

El país vivió el jueves pasado el mayor apagón de su historia cuando casi todo el territorio venezolano se quedó a oscuras por cinco días, un suceso que Maduro atribuye a un "sabotaje" y "ataque cibernético" de EE.UU. y la oposición local.

Sin embargo, la oposición afirma que el apagón ocurrió por la negligencia del Estado y la falta de mantenimiento.