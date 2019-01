Asamblea Nacional realizó Cabildo Abierto en el estado Lara

La Asamblea Nacional realizó un Cabildo Abierto en el estado Lara, en el que políticos y la sociedad civil expresaron sus dudas y planteamientos ante la situación política y social que atraviesa el país.

En el cabildo de la entidad crepuscular asistieron los diputados Luis Florido, María Teresa Pérez, Bolivia Suárez, Guillermo Palacios, Daniel Antequera, Macario González y Edgar Zambrano, vicepresidente del poder legislativo nacional.

"No tiene sentido tener un presidente del parlamento en prisión, es necesario tener la vocería en espacios nacionales e internacionales como autoridad legítima, electa por el pueblo presente en todos los escenarios del país a fin de construir los argumentos que impulse el restablecimiento de los poderes públicos en Venezuela", indicó Zambrano.

Para la sesión ordinaria del 15 de enero de la Asamblea Nacional (AN), los parlamentarios presentarán un decreto de amnistía para la liberación de los presos políticos civiles y militares así como la Ley de transición política.

"Si el presidente de la AN llegara a proclamarse Presidente, que aún sabiamente no ha hecho por estar consciente de su situación precaria, desde el punto de vista del ejercicio fáctico del poder, al no tener el respaldo de la FFAA, su decisión debe ser pospuesta hasta tanto las fuerzas populares, en las calles, sean de tal magnitud que obliguen a actuar a los militares que tienen el monopolio de las armas", acotó.

Con información de Asamblea Nacional