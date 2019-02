Asamblea Nacional explicó en qué consiste el proceso de ayuda humanitaria

La Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional (AN) emitió un documento en el que explica cómo será el proceso de la entrega y recibimiento de dicha ayuda y por qué el país está en una emergencia humanitaria compleja.

La comisión de la AN especifica que Venezuela está en una situación de emergencia humanitaria y no de crisis, debido a que es de carácter político y no por desastres naturales o conflictos armados.

Las primeras personas que serán atendidas con los insumos y alimentos provenientes de la ayuda humanitaria serán los niños de cero a cinco años y las mujeres que estén embarzadas y en riesgo nutricional; posteriormente los adultos mayores y pacientes en condiciones crónicas de salud.

La comisión indicó que la ayuda humanitaria no se trata de una injerencia militar extranjera o alguna distribución aleatoria de alimentos en el país.

A continuación el documento de la Asamblea Nacional sobre la ayuda humanitaria: