Asamblea Nacional aprobó proyecto para una solución política a la crisis

La Asamblea Nacional aprobó este martes un Proyecto de Acuerdo que pretende brindar una solución política a la situación que atraviesa el país.

El acuerdo ayudará a fortalecer la solidaridad de la comunidad internacional con “las fuerzas democráticas y el pueblo venezolano”.

Juan Guaidó, diputado que propuso el Proyecto de Acuerdo, señaló que a diario se registran 33 protestas en el país.

"Hoy Venezuela se desangra, literal y metafóricamente. Pretendemos conseguir las soluciones a esta tragedia. Estamos proponiendo mantener la presión sobre un gobierno que no le responde sus reclamos al pueblo. Pedimos la liberación inmediata de los presos políticos y el restablecimiento del Estado de Derecho", dijo Guaidó durante la sesión de la AN.

El parlamentario aseguró que la presión de la ciudadanía y de la comunidad internacional son las que ayudarán a que se realice un cambio en Venezuela.

"Nos enfrentamos a horas oscuras y es menester de esta AN buscar los mecanismos para concertar la materialización de este acuerdo", señaló el diputado.

Por otro lado, el palamentario Luis Florido indicó que la AN está haciendo historia con el acuerdo para la solución de la crisis que atraviesa el país.

"Estamos en capacidad para conseguir las soluciones en conjunto. No hay en la AN quien quiera lavarle la cara al régimen. Estamos obligados a ponernos de acuerdo", expresó Florido.

Guaidó: Es la presión del pueblo y la presión internacional la que reflejará una solución real a la crisis y la tragedia que vive Venezuela. Nos enfrentamos a horas oscuras y es menester de esta AN buscar los mecanismos para concertar la materialización de este acuerdo. pic.twitter.com/hujFWdBOKD

Guaidó: Estamos proponiendo mantener la presión sobre un gobierno que no le responde sus reclamos al pueblo. Pedimos la liberación inmediata de los presos políticos y el restablecimiento del Estado de Derecho. pic.twitter.com/f5uSsAjRPW

La #AN está haciendo historia con el acuerdo para la solución de la crisis del país, aseguró el dip. @LuisFlorido. "Estamos en capacidad para conseguir las soluciones en conjunto. No hay en la AN quien quiera lavarle la cara al régimen. Estamos obligados a ponernos de acuerdo". pic.twitter.com/Ow4asRvjDj