Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de la Transición

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) aprobaron durante la sesión ordinaria de este martes el Estatuto de la Transición para la recuperación de la democracia en Venezuela.

El Parlamento modificó la orden del día para discutir el Estatuto a petición del diputado Juan Miguel Matheus.

El Estatuto plantea la "Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

“Con este Estatuto ejercemos funciones normativas y legislativas para la transición democrática. El Estatuto no es perfecto, no es como lo soñamos, es, en cambio, un Estatuto que recoge el impulso democratizador de todos los partidos de la AN. La transición camina por ruta segura, desarrolla a cabalidad el artículo 233 de la Constitución”, dijo Matheus.

El parlamentario señaló, el 29 de enero, que el Estatuto es un paso importante para la situación del país.

“Este será un gran paso de madurez política y constitucional. Nuestra tarea no es sólo derrotar la usurpación, sino como patria es nuestro deber ganar una República en un tiempo prolongado", destacó Matheus.

