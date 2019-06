AN aprobó acuerdo de creación del Monitor de Servicios Públicos

La Asamblea Nacional aprobó este martes el acuerdo de creación del Monitor de Servicios Públicos, en medio de un debate acerca de la grave crisis en el suministro de agua, energía eléctrica y recolección de desechos.

El punto comenzó a discutirse con la intervención de la diputada del Zulia, Nora Bracho, quien destacó: “El país vive un caos a punto de catástrofe humanitaria. El acceso al agua está restringido y el sistema eléctrico es precario. El transporte no transporta a nadie, sino que se usan perreras. No hay gas doméstico, no hay servicio telefónico ni Internet". Dijo que esta nueva instancia servirá para que haya claridad en la información.

El diputado por el estado Zulia y vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Avilio Troconiz, expresó que "son graves los temas de la electricidad, del agua, del transporte público. Más de 60% del parque automotor desapareció”.

El parlamentario añadió que el problema en el suministro de la gasolina afecta al transporte de los alimentos: “Pido que esta herramienta sea llevada a cada uno de los estados. Ninguno escapa a la problemática de los servicios públicos, tiene que haber descentralización".

El diputado por Monagas, Piero Maroun, denunció que en su entidad “se tienen que hacer colas para tener gas, aunque es un estado productor. No hay asfalto pero produce petróleo; no hay agua y es un estado ganadero y agrícola”.

"Las alcaldías y gobernaciones ya no se dedican a los servicios públicos sino a cancelar nóminas. No hay cómo sustituir un bombillo, no se construyó ni un tendido eléctrico ni un acueducto, quebraron el Metro, acabaron con el aseo urbano”, agregó.

Finalmente, Maroun destacó que “con la revolución hay menos consumo de servicios públicos, ya que fueron acabados por este régimen que no ofrece oportunidades de desarrollo y crecimiento”.