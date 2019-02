Allup: “La ayuda ingresará porque no tienen testículos para impedirla”

Henry Ramos Allup, diputado a la Asamblea Nacional (AN), expresó este miércoles que los militares venezolanos permitirán la entrada de la ayuda humanitaria porque, a su juicio, no tienen "testículos" para evitarlo.

“Les voy a decir una cosa, este régimen que todos los días habla, y cuanto más habla más se equivoca va a dejar entrar la ayuda humanitaria, porque no tienen testículos ni testosterona para evitarlo. No digan luego que soy brujo ni que estoy dateado, esa ayuda entra sí, porque sí”, indicó el parlamentario en la sesión de la AN.

Calificó como un "mamotreto" la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada para el pasado 8 de febrero de este año, en la que se anula la actual directiva del Parlamento por el "estatus en desacato desde el año 2016".

“Por un lado el asalto a la Asamblea, ya lo hemos visto antes, no vale la pena recordarlo y ahora unas medidas risibles: inmovilización de cuentas bancarias. Es que son unos vagos de oficio. Prohibición de salida del país, quién les dijo que Guaidó se quiere ir del país, es una medida inútil”, agregó el político.