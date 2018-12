Santiago Wolff internacionalizará su trabajo en el año 2019

Santiago Wolff, artista plástico, participará en nuevas producciones fuera de Venezuela durante el año 2019.

“Me están ofreciendo para participar en cuatro películas de misterio que va a producir Alejandro Alfonzo, Adolfo López Sojo y Pedro Bellorin entre Miami y Savannah y en donde también tendré el placer de volver a trabajar con Juan Carlos Wessolossky y con Caupolican Ovalles como directores. Igualmente trabajar en Marcapasos; un guión de Wessolossky que me encanta y lo más inmediato es una comedia llamada Amarren al Chef va a producir Adolfo López Sojo en República Dominicana”, dijo Wolff.

El artista posee varias producciones en las que trazó mágenes y metáforas en los escenarios de varios países y aseguró que debido a su trabajo en cine, televisión, publicidad y teatro comprendió "el sentido efímero de la vida".

“Mis primeros trabajos de escenografía fueron en Publicidad con la famosa productora venezolana Minerva Films. Era una época extraordinaria en Venezuela y hacíamos cosas fabulosas, ya que las grandes firmas nacionales e internacionales producían mucho en ese extraordinario país, particularmente en Caracas. En esa época Venezuela era un gran centro de producción comparable con México”, detalló.

El artistas destacó que inició en el área de escenografía por accidente.

“Cuando miro la profesión a distancia puedo decir que cada escenografía o set tiene su particularidad y a veces me preguntan qué cuáles eran mis búsquedas estéticas o creativas y yo la verdad no recuerdo ninguna en particular porque realmente yo empecé en esto de la escenografía casi por accidente”, señaló.

Con información de nota de prensa