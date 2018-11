Rayma expone sus dibujos de la vida de los inmigrantes venezolanos

Una exposición individual de la caricaturista venezolana, Rayma Suprani, titulada Yo inmigrante se presenta actualmente en la galería del centro cultural Imago Art In Action de Miami, con un conjunto de dibujos sobre el tema migratorio, que permanecerán en exhibición hasta el 25 de enero de 2019.

Las calamidades y otras circunstancias que invaden la naturaleza del inmigrante son el eje central de este proyecto itinerante, que luego viajará por diversas ciudades del mundo para contar las terribles sutilezas que desgarran emocionalmente a los sujetos alcanzados por la sensación de pérdida de un lugar de reconocimiento llamado país, según afirma el artista y curador de arte contemporáneo Pietro Daprano en el texto que acompaña la muestra.

“Las piezas que conforman Yo inmigrante son el resultado de una exploración arqueológica por el desierto emocional, una región a la que confluyen soluciones estéticas que superan la voluntad descriptiva del fenómeno migratorio para proponernos una trama metafórica sobre el viaje forzado, la transitoriedad y la resiliencia desde lugares estratégicos del humor, para abrir alternativas vinculadas a un derecho negado por los sistemas políticos opresores: la libertad”, escribió Daprano.

De acuerdo al curador, los personajes que representa Rayma nos cuentan de manera breve, las desafortunadas circunstancias de la vida real de millones de personas que transitan las controversias migratorias, a través de un estilo gráfico que simbólicamente concede una bocanada de aire para seguir la travesía.

La más reciente propuesta podrá ser apreciada en la muestra Yo inmigrante, que se estará presentando hasta el 25 de enero de 2019 en la sede de Imago Art in Action, ubicada en 165 Majorca Avenue, Coral Gables, Florida, Estados Unidos; en horario de lunes a viernes de 10:30 am a 5 pm, y sábados de 11:30 am a 5 pm.

Con información de nota de prensa