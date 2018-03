Inagurarán retrospectiva de Carlos Cuz – Diez en Alemania

El Museo de Arte Concreta de Ingolstadt (Alemania) inagurará este sábado una retrospectiva de la obra de Carlos Cruz- Diez, quien es considerado uno de los pricipales referentes del arte óptico en el mundo.

La muestra “Carlos Cruz- Diez Color in motion” reunirá hasta el 16 de septiembre algunas de sus obras y trabajos más recientes, entre ellos un laberinto de colores en el cual los espectadores podrán transitar y girar.

El artista plástico durante se ocupó de estudiar, más de 50 años, el efecto del color mediante el movimiento, la luz y los efectos ópticos. Cruz- Diez se define como un investigador del color.

Sus obras forman parte de colecciones permanentes de museos como el MoMA de Nueva York (Estados Unidos), el Tate Modern de Londres (Reino Unido) o el Centre Georges Pompidou de Paris (Francia).

