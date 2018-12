Fundación Cultural y Estilo pretende realzar al talento venezolano

La Fundación Cultural y Estilo se presentará, junto a su página web. este jueves en la Librería El Buscón de Centro Comercial Paseo Las Mercedes a las 5:30 de la tarde.

La Fundación debe su nombre a la revista Estilo, que cumplió 30 años en el año 2017. Caresse Lansberg, editora de la revista y directora de la fundación, junto a la curadora y crítico, María Luz Cárdenas darán las palabras de introducción a los presentes.

La página web contiene 34 ediciones de la revista Estilo en PDF, para leer en línea. En el año 2000 y con su edición 34 dedicada a la fotografía, Estilo ganó el Premio Nacional de Periodismo por su diseño gráfico y fotografía.

Asimismo, el sitio web contiene los cinco catálogos del Salón de Arte Bienal Dimple 15 años, junto a la reseña de otros proyectos de la Fundación Calara como fueron la beca anual que se otorgó durante ocho años a artistas venezolanos para pasar un año como parte del Internacional Artists Studio Program del PS1 Institute for Contemporary Art en Nueva York, también el Proyecto Travesía y las exposiciones Norte del Sur realizada en el Museo Phill Bruck de Tulsa, Oklahoma y Venezuela: The Next Generation que se presentó en Nueva York, Atlanta, Miami y posteriormente en Davos Suiza en el contexto del World Economic Forum de 1998.

La Fundación Cultural Estilo se creó en 1998, con el propósito de apoyar los proyectos no editoriales de la Revista Estilo y los proyectos de la Fundación Calara, una fundación que tiene como misión promover y divulgar el trabajo de los artistas venezolanos plásticos contemporáneos en Venezuela y en el exterior.

Con información de nota de prensa