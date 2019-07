Frases de Frida Kahlo que invitan a soñarla a 65 años de su muerte

Las frases recordadas de Frida Kahlo:

“Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno resuelva como pueda”.

“Donde no puedas amar, no te demores”.

“Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me muestre”.

“En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma”.

“Todo puede tener belleza, aún lo más horrible”.

“La tristeza se retrata en toda mi pintura, pero así es mi condición, ya no tengo compostura”.

“Todos somos una parte insignificante pero importante de un todo del que todavía no tenemos conciencia”.

“Al final del día, podemos soportar más de lo que creemos”.

“Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido”.

“Estoy más y más convencida de que el único camino para llegar a ser un hombre, quiero decir un ser humano y no un animal, es ser comunista”.

“El surrealismo es la mágica sorpresa de encontrar un león dentro de un armario, donde se está seguro de encontrar camisas”.

“Pinto flores para que así no mueran”.

“Si actúas como si supieras lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras”.

“Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida: uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro es Diego [por Diego Rivera, su pareja]. Diego fue de lejos el peor”.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mi misma”.

“No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones, de todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera”.