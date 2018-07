Fer Da Silva llegó a Nueva York para exponer su arte

Fer Da Silva, cantante y actor venezolano, inició su camino dentro de las artes plásticas. En el desarrollo de su carrera como pintor participó en la exposición internacional de Nueva York, llamada Coloring Hearts with Hope y logró subastar 13 de sus obras.

Da Silva, quien se estableció en Nueva York para impulsar su carrera como actor y cantante, participó en obras infantiles en Miami y en una producción de Telemundo llamada Al otro lado del mundo.

— Hace 2 años tuviste una exposición muy importante de tus pinturas en Nueva York, ¿la mudanza allí tiene como meta expandirte como artista plástico en esta multitudinaria ciudad?

— El venirme a Nueva York es expandirme como artista en todos los sentidos. Por ahí dicen que si lo logras en Nueva York, lo logras en cualquier parte y así lo creo. Vine para estar en un Musical de Broadway y seguir creciendo como artista.

— ¿A qué crees que se deba el éxito viral en las redes, sobre todo en Instagram, de tus creaciones y pinturas de "Corazón De Fer"?

— A que cuando haces algo con pasión y amor el mundo lo agradece, eso es lo que me gusta del arte, el poder comunicar mi historia y el mensaje que quiero llevar. Ya son más de 400 "Corazones de Fer" que están por ahí alrededor del mundo llevando amor a muchos hogares y yo no puedo dejar de agradecer esta bendición y este don que Dios me regaló.

— ¿Te ha ayudado que personalidades famosas hayan promocionado tus cuadros? ¿Cómo fue la experiencia con la top model brasileña Adriana Lima?

— Fue algo tan humano que ni yo mismo lo creía. Al principio pensé que iba a ser una “simple entrega” y resultó que luego me pidió más corazones y de tantos compromisos que ella tenía, terminé entregándoselos el mismo día de su cumpleaños y en San Valentín en su natal Brasil, lo cual hizo todo perfecto porque era la ocasión especial para recibir corazones. Eso me llevó a estar en portales como el de People en Español porque ella publicó las obras en su Instagram y me expandió a sus seguidores, que son más de 10.000.000.

— Tienes una línea de cuadros y esculturas con el tricolor nacional, ¿has podido ayudar con tu obra a la crisis que se vive en los últimos años en Venezuela?

— "Corazón de Fer" nació desde el amor y fue una obra para ayudarme a mí, para sanar un corazón roto, por lo tanto quiero ayudar a quien lo necesite y siempre que me llaman para cualquier labor ahí estoy, he podido trabajar con fundaciones aquí en Estados Unidos y en Venezuela. La última sirvió para ayudar a niños de Venezuela que están en pobreza extrema y sufren de desnutrición.

— ¿Qué busca Fer Da Silva expresar con su obra artística?

— Busco mostrarle a las personas que está en cada uno llenar este mundo de amor para, así, ver un cambio. Creo fielmente que la vida se trata de hacer lo que amas, esa es la clave del éxito para mí.

— ¿Crees que tu faceta de artista plástico le ha quitado tiempo a la de actor y cantante?

— Por supuesto que no, ha servido para enriquecerla. Lo más bello de estos años viviendo en Estados Unidos es que he podido vivir de ser artista, lo cual me hace sentir una profunda gratitud por este país que me ha dado la oportunidad de ser lo que soy.

— ¿Qué se sintió trabajar en Miami en la obra La Hija del General?

— Una experiencia inolvidable y satisfactoria. Que te llame por teléfono una primera actriz, directora y escritora y que te diga: 'Hola Fer, es Beatriz Valdés y quiero que des vida a Antonio en La Hija del General'. Y saber que iba a trabajar en tarima con Gabriela Vergara, Omar Germenos, Ana María Simón, Antonio Drija, entre otros. No había posibilidad de que no fuese un éxito esa obra. Estar a sala llena con más de 400 personas de público y compartir escenario con más de 20 actores, ha sido sin duda uno de los proyectos más importantes que pude hacer en Miami.

— Ya que estás en Nueva York, ¿a qué tipo de obras musicales aspiras audicionar y hacer? ¿Cuál es tu ideal de obra de ese género?

— Desde que llegué acá, las oportunidades no han parado. Acabo de grabar la voz para un comercial de Hewlett-Packard y estoy esperando unos proyectos que vienen. Me encantaría estar en alguna de Disney, pero por lo pronto ando preparándome para la gira que vamos a hacer con Juana la Iguana, un musical infantil conocido internacionalmente, el cual hice el año pasado en Miami y que en los próximos meses estaremos presentando en otras ciudades del estado de la Florida, y luego en otros estados de EE UU.

Con información de nota de prensa.