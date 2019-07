EE UU anunció más sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este viernes nuevas sanciones en contra de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, por ser los responsables de torturar y de reprimir a los venezolanos.

La información la publicó el funcionario estadounidense en Twitter, y en ella se refirió los informes de la Organización de las Naciones Unidas que reportan casi 7.000 asesinatos por parte del régimen chavista en los últimos 18 meses.

“Estamos con los ciudadanos venezolanos contra sus opresores en la lucha por la libertad”, dijo.

El gobierno estadounidense sancionó en días pasados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, luego de la muerte del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien se encontraba detenido en la sede de ese organismo, en la urbanización Boleíta de Caracas.

"El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificados e inaceptables", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar la medida.

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela's citizens against their oppressors in the fight for #Libertad