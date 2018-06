American Airlines solicitó a EE UU deje de transportar niños sin sus padres

American Airlines pidió este miércoles al gobierno de Estados Unidos que deje de transportar niños que han sido separados de sus familias debido a las políticas migratorias del país.

“Solicitamos al gobierno federal que se abstenga de usar American con el propósito de transportar niños que han sido separados de sus familias debido a las políticas migratorias”, señaló un comunicado difundido a través de Twitter.

Explicó que los valores de la aerolínea no están alineados con el proceso de separación familiar que se ha publicitado ampliamente.

American Airlines indicó que la empresa proporciona al gobierno viajes a través de contratos, sin embargo, no divulga la información sobre la naturaleza de los vuelos o pasajeros.

“Tenemos toda la expectativa de que el gobierno cumpla con nuestra solicitud y les agradecemos por hacerlo”, expresó.

JUST IN: American Airlines has requested that the US federal government "immediately refrain from using American for the purpose of transporting children who have been separated from their families due to the current immigration policy." pic.twitter.com/AWl6BKDBJS