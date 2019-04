EE UU almacena ayuda humanitaria para Venezuela en Curazao

Estados Unidos está almacenando en Curazao cargamentos de suministros, medicamentos y alimentos para contribuir con la ayuda humanitaria en Venezuela.

Los cargamentos de ayuda humanitaria contienen cuatro kits de salud de emergencia fabricados en Holanda, con medicamentos e insumos médicos, incluidos vendajes, gasas, guantes de examen, termómetros y jeringas.

El gobierno de Estados Unidos está coordinando con los gobiernos de la región la logística para brindar ayuda de emergencia a los venezolanos.

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló el pasado 24 de enero que Estados Unidos está listo para proporcionar más de 20 millones de dólares en fondos adicionales para apoyar las actividades de asistencia humanitaria dentro de Venezuela.

NEWS: Today, @USAID is pre-positioning critical medical supplies in #Curacao to help people who have been affected crisis in #Venezuela. #EstamosUnidosVE



More info here: https://t.co/YEvWWABhZq pic.twitter.com/vzPLmZqx9T

— USAID/OFDA (@theOFDA) 3 de abril de 2019