La acusación de Marco Rubio a Vladimir Padrino López

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, acusó este sábado al militar venezolano Vladimir Padrino López de haber adquirido una propiedad con dinero proveniente del narcotráfico.

La denuncia de Rubio se realizó luego de que Padrino López hiciera un comentario irónico en el que señaló la orden de otorgar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la nómina completa de altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para "facilitar la tarea de sancionar por cuotas a los revolucionarios defensores de la Constitución".

"No olvides incluir en la lista a tu novia en Costa Rica y la finca que le compraste con el dinero que hiciste con el tráfico de dinero", dijo Marco Rubio en Twitter.

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios del cuerpo castrense venezolano por haber participado en la obstrucción del ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.

.@vladimirpadrino don’t forget to include on the list your girlfriend in Costa Rica & the ranch you bought her with the money you made from payments from drug traffickers. https://t.co/hX1ug9OvLe