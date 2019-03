Abrams: Personal diplomático que salió de Venezuela continuará operaciones

Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, aseguró que el personal diplomático estadounidense que salió del territorio nacional este jueves se reunirá con el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, y que continuará con su trabajo en otra localización para "apoyar al pueblo venezolano a recuperar su libertad".

El funcionario indicó que los trámites de la visa para los migrantes venezolanos se realizarán ahora en Bogotá, Colombia.

Aseguró que los empleados de la embajada permanecerán como trabajadores de Estados Unidos. "Queremos agradecer el esfuerzo del personal, cuyos esfuerzos han sido inconmesurables con la democracia y con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó", aseveró.

Felicitó al venezolano Ricardo Haussman, quien fue nombrado como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo por la Asamblea Nacional.

El gobierno de Donald Trump revocó cientos de visas de venezolanos desde el lunes; casi un tercio pertenecía a ex diplomáticos venezolanos y a sus familiares, reseñó la agencia Reuters.

