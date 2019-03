Abrams: España es el destino lógico de oficialistas que quieran huir

Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, aseguró que España "es el destino lógico" de los oficialistas que pretendan desconocer a Nicolás Maduro y solicitar amnistía. Indicó que el gobierno de EE UU ha mantenido conversaciones preliminares con el gobierno de Pedro Sánchez.

“España es en algunos aspectos un destino lógico para algunas personas del régimen. ¿Cuáles son los destinos lógicos? Desde el punto de vista de cuáles son sus aliados, Cuba y Rusia. Pero nadie quiere vivir en Rusia o Cuba, así que ellos presumiblemente querrían ir, algunos de ellos, a un país en el que se hable español. Diría que ha habido lo que yo llamaría una conversación preliminar con España, con la idea de: ¿es esto planteable? ¿Está en el terreno de la posibilidad? Y creo que la respuesta que hemos recibido es 'Bien, deberíamos ver, ¿a quiénes? ¿bajo qué condiciones?' No lo sabemos. Pero si entramos en estas conversaciones, y creo que lo haremos, con gente del régimen que quiere salir, volveremos al gobierno español y podemos decir: 'Bueno, este tipo dice que se irá con su familia si puede ir a España, pero no quiere ir a Moscú'. Pero no estamos ahí aún”, indicó Abrams en una entrevista ofrecida al diario El País.

Aseguró que Nicolás Maduro podría ir, en el caso de que abandone el poder, a Rusia o Turquía, que son naciones que no lo entregarán a la justicia internacional.

“Hay varias consideraciones aquí. Una de ellas es España. Qué piensa el gobierno español, qué quiere. Otra son las sanciones estadounidenses y las acusaciones. Algunos miembros del régimen son objeto de acusaciones y está el tribunal internacional de justicia. Si su principal preocupación es esa, tendrán que ir a un lugar como Turquía o Rusia, creo, donde no los llevarán ante el tribunal internacional. Y en ese caso España no sería el lugar al que querrían ir, pero no estamos ahí aún”.

Explicó que las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos tendrán mayor efecto en los próximos días. "Nuestras sanciones, que están empezando a morder, no están completamente en marcha. En las sanciones de la compañía Petróleos de Venezuela damos periodos de gracia de 90 días para que la gente tenga tiempo de ajustarse, en algunos casos damos 180 días, así que su efecto crecerá”, aseveró.

Señaló además que no hay conversaciones directas de negociación con Nicolás Maduro, aunque no descartó la posibilidad de que haya conversaciones con otros oficialistas cercanos a él.

Con información de El País