El gobierno ofrece aviones para que presidentes vengan a la cumbre

El gobierno de Venezuela intenta sortear algunas trabas que atentan contra el éxito de la XVII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados que se realizará en la isla de Margarita del 13 al 18 de este mes.



Una fuente diplomática informó que el primer obstáculo es el "escepticismo" que en los gobiernos genera que la cumbre coincida con el inicio de sesiones de la Organización de Naciones Unidas, el foro de más peso en la arena internacional para los jefes de Estado y de gobierno, por lo que existe la posibilidad de que a Margarita no lleguen las delegaciones de más alto nivel sino representaciones diplomáticas de otra jerarquía.



"La fecha es inapropiada desde el punto de vista organizativo, dijo el ex embajador Oscar Hernández.



Hasta el momento solo han confirmado su asistencia los presidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente. Espera que el mandatario de Cuba, Raúl Castro, también esté presente. A menos de una semana del evento, la Cancillería venezolana y el Ministerio de Comunicación e Información no sueltan prenda cuando son consultados sobre la lista de personalidades que acudirán a la reunión. No hubo una respuesta clara, solo que los asuntos de la cumbre se llevan a nivel ministerial.



Fuentes diplomáticas indicaron sus gobiernos analizan que a Margarita asistan sus embajadores porque incluso por razones logísticas ya están en el país. También se supo que el presidente de Suráfrica, Jacob Zuma, no vendrá sino su canciller. Tampoco se espera que vengan los gobernantes de Colombia (Juan Manuel Santos), Chile (Michelle Bachelet) y Perú (Pedro Pablo Kuczynski). Panamá aún estudia qué decisión tomar, según fuentes extraoficiales.



Hernández opinó que conscientes de la crisis política y económica del país es lógico que muchos gobiernos se cuiden de no darle el más alto nivel a una reunión de esta naturaleza.







Hasta aviones. En su afán de evitar el fracaso de la cumbre de los NOAL, movimiento integrado por 120 países, con un costo de 150 millones de dólares y para garantizar la asistencia de los jefes de Estado y de gobierno, las garantías que ofrece Caracas a las misiones diplomáticas superan a las propias de un evento de esta importancia. Una fuente diplomática señaló que ofrecieron aviones de Conviasa para trasladar a los presidentes que estén en la ONU (Nueva York) a Margarita e igualmente tenderán un puente aéreo Caracas-Margarita para atender la falta de pasajes por la temporada alta.



Esta y otras garantías fueron presentadas al cuerpo diplomático en una reunión, realizada hace un mes, en la Cancillería. A la cita no asistió la canciller Delcy Rodríguez, sino el viceministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Samuel Moncada, junto con otros funcionarios. Seguidamente hubo otra reunión de prensa, seguridad y protocolo en la que algunos representantes de delegaciones fueron invitados a Margarita para conocer los hoteles y adaptar la estadía a sus exigencias.



Y es que Venezuela como país anfitrión, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de más de 10.000 personas (fuentes vinculadas al sector turismo hablan de 12.000) a las cuales hay que asegurarles alimentación, estadía, transporte y asistencia. El Manual Operativo, entregado por las autoridades venezolanas al cuerpo diplomático, menciona un número acumulado de delegados de 3.000 personas.



Para ello, y según el presidente de la Cámara Hotelera de Nueva Esparta, se han dispuesto de 50 hoteles, y de esos entre 15 y 30 en el anillo de la cumbre, entre el Centro de Convenciones Hugo Chávez y Hotel Wyndham Concorde Resort Isla Margarita.



Otra fuente añadió que ante la preocupación del sector hotelero sobre quién cubrirá los gastos, se informó sobre la fórmula 1x3; es decir, Caracas asume la estadía de presidentes y jefes de gobierno y por cada uno de ellos las delegaciones asumen el costo de tres diplomáticos.



Los problemas derivados de la inseguridad es otra de las inquietudes que han manifestado las representaciones diplomáticas en sus reuniones con el gobierno que -según el Manual Operativo- habrá 16 funcionarios de seguridad por delegación.







Hay comida. El Ejecutivo también se ha asegurado de abastecer la isla de alimentos y material médico, y con ello apaciguar las dudas sobre la falta de insumos básicos. Bolipuertos informó ayer que mediante la Gran Misión Abastecimiento Soberano, 554 toneladas de alimentos arribaron al puerto internacional El Guamache, para atender el estado insular.



Entre los 204 contenedores que llegaron, 28 contenían rubros de gran importancia como pasta, leche, azúcar y arroz, lo que da cumplimiento a los lineamientos del plan estratégico de operaciones, emanados de la Autoridad Única del Sistema Portuario Nacional, Efraín Velasco Lugo.



El gobierno contrató a una empresa de transporte internacional, con sede en Carabobo, que traería los alimentos, bienes y hasta productos que se necesitarían para atender a las comitivas. El contrato contempla ocho vuelos a Europa y Suramérica para importar alimentos "y hasta las sillas" que usarán los invitados, afirmaron fuentes.



A principios de septiembre, por órdenes superiores, disminuyó el transporte de ferrys que llevan suministro a la isla para privilegiar los envíos del gobierno, vía marítima. "Prioridad uno", fue la orden



Igualmente contrataron dos empresas privadas de ferrys para el traslado de los bienes, vía Anzoátegui, a Nueva Esparta, indicaron fuentes periodísticas locales.



Además, se ordenó dotar al único hospital del estado, Luis Ortega, así como contactar a dueños de clínicas para que estuvieran dispuestos a prestar los servicios de ser necesarios.