UE diseñará mañana su futuro sin el Reino Unido en una cumbre informal

En un inusual formato que excluye al Reino Unido, los líderes de la Unión Europea (UE) celebrarán mañana en Bratislava, Eslovaquia, una cumbre informal en la que diseñarán el futuro comunitario a Veintisiete, sin los salientes socios británicos.



Fuentes diplomáticas y europeas señalan que en la reunión no se abordará el proceso de negociación con Londres sobre el "brexit", en el que la posición de la UE es clara: No habrá negociación hasta que el Reino Unido no notifique su intención de abandonar la Unión.



El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sí dará cuenta a los jefes de Estado y de Gobierno de Estados miembros de la reciente reunión que mantuvo la semana pasada en Downing Street con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Pero eso será todo.



La cumbre que alberga la presidencia eslovaca de turno de la UE, en cambio, servirá para hacer un diagnóstico "de lo que no ha funcionado (...) y de lo que hay que corregir en el futuro" para "devolver la estabilidad" y "reconstruir la confianza (...) de la gente hacia la UE".



Se intentará también trazar una "hoja de ruta" con los asuntos urgentes que afectan al proyecto europeo, que se concretará el próximo mes de marzo en Roma, en la misma fecha que el 60 aniversario de la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), embrión de la actual UE.