Trump quiere hacer de su partido el "hogar del voto afroamericano"

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, volvió a apelar este sábado al electorado negro y dijo que nada significará tanto para él como que su partido sea "el hogar del voto afroamericano".



"Nada significa más para mí que trabajar para hacer de nuestro partido el hogar del voto afroamericano de nuevo", dijo hoy Trump en un mitin ante una audiencia mayoritariamente blanca en Des Moines (Iowa).



"En tantas comunidades bajo el control demócrata tenemos malas escuelas, no hay trabajo, alto crimen y no hay esperanza. No puede ser peor. A los que sufren les digo, 'voten por Donald Trump y yo lo arreglaré'. ¿Qué tienen que perder?", propuso en un tono más medido de lo habitual y con "teleprompter".



"He hablado mucho en los últimos días sobre las deplorables condiciones de nuestros barrios de minorías. Como padre, como edificador, como estadounidense, ofende mi sentido de lo que es correcto e incorrecto ver alguien vivir en tales condiciones", agregó.



Trump puso como ejemplo de esas condiciones en que viven las personas de raza negra el asesinato a tiros este viernes de la prima de la estrella del baloncesto Dwayne Wade mientras paseaba con su bebé en la zona del South Side de la violenta ciudad de Chicago.



"Nos rompe el corazón. Esto no debería ocurrir en Estados Unidos. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y prometemos luchar para un mejor mañana", afirmó el magnate.



Con este comentario intentó calmar los ánimos tras las críticas que despertó hoy en Twitter un mensaje suyo que muchos usuarios consideraron "insensible" y la explotación política de una tragedia.



"A la prima de Dwayne Wade le dispararon mientras paseaba a su bebé en Chicago. Justo lo que he estado diciendo. ¡Los afroamericanos votarán Trump!", escribió a primera hora el candidato presidencial.



Trump considera que este suceso le da la razón en la descripción que ha hecho en los últimos días sobre cómo viven los negros en Estados Unidos: "Pobreza. Rechazo. Una educación horrible. No vivienda, no casas, no posesiones. Unos niveles de criminalidad que nadie ha visto", dijo esta semana en otro mitin.



"Puedes ir a zonas de guerra en países en los que estamos luchando y es más seguro que los barrios de minorías que gestionan los demócratas", agregó entonces.



Con este argumento, Trump emplaza a los negros, entre los que tiene menos del 10 % de los apoyos en las encuestas, y a los hispanos, otro electorado que se le resiste, que voten por él porque "¿Qué diablos tienen que perder?".



La campaña de la candidata demócrata, Hillary Clinton, reaccionó enseguida con un vídeo en el que respondía a esa pregunta: "Todo".