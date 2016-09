ONU asegura que Siria impide entrada de ayuda humanitaria

El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, dijo hoy que el Gobierno de Damasco ha incumplido su promesa de permitir la entrada de ayuda humanitaria a las localidades sitiadas, como Alepo, una vez entrase en vigor el alto al fuego, el pasado lunes.



Sostuvo que el cese de hostilidades se mantiene de manera general, pero que la reducción de la violencia no se ha reflejado en un solo permiso para aportar asistencia vital a las personas que están confinadas en esas áreas.



"Francamente el cese de las hostilidades se está respetando ampliamente, pero tenemos un problema en la cuestión del acceso humanitario", declaró De Mistura en su comparecencia semanal ante la prensa.



La tregua fue negociada durante meses por Rusia y Estados Unidos, que finalmente anunciaron en Ginebra un acuerdo en este sentido el pasado sábado.



Se esperaba que una vez en vigor, el Gobierno sirio entregara a la ONU los permisos que se requieren para sus fuerzas militares permitan el paso de los convoyes a través de las líneas de combate y de los puestos de control levantados en las rutas que llevan hacia las localidades sitiadas.



El régimen de Bachar Al Asad incluso había prometido que facilitaría esos permisos antes del acuerdo, pero no lo hizo, reveló el enviado especial de la ONU.



"Nosotros estamos listos para ir, pero no hemos recibido nada y esto es lamentable porque estamos perdiendo tiempo en lugar de aprovechar que no hay combates", señaló De Mistura, quien ha sido el mediador en tres rondas de negociaciones que han mantenido el régimen de Damasco y grupos opositores bajo los auspicios de la ONU.



La ONU tiene preparado un convoy compuesto por cuarenta camiones cargados y preparados en cuanto reciban autorización y la seguridad de los vehículos y de los conductores.



La organización ha señalado que el sector oriental de Alepo, controlado por grupos rebeldes y donde se estima que viven alrededor de 275.000 personas, es la prioridad en cuanto al envío de ayuda humanitaria, pero otras localidades se encuentran también en una situación desesperada tras años de bloque armado.



Alepo recibió en el acuerdo ruso-estadounidense un tratamiento especial y se estableció la creación de una zona desmilitarizada a ambos lados de la ruta de Castello, la única vía que se puede utilizar para la entrada de los convoyes humanitarios al este de la ciudad.



De Mistura indicó que en el caso de Alepo la movilización de la ayuda debía ser más rápida que en el resto de localidades, pero que esto no está ocurriendo.



Rusia, sin embargo, ha asegurado al representante de la ONU que "ya está empezando la retirada" de las fuerzas enemigas de la ruta de Castello, reveló el propio De Mistura.