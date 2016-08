Samper prevé gasto de 150.000 millones de dólares en 5 años tras paz Colombia

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, calculó este lunes que, tras la paz en Colombia, tendrán que hacerse inversiones de unos 150.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para acometer planes de reconstrucción social, económica e institucional.



Quien fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998 comparó en una conferencia de prensa estos costos con los que el país ha tenido que asumir a causa del conflicto que, según dijo, se sitúan entre 10.000 y 12.000 dólares al año, lo que, según señaló, representa en torno al 2 % del producto interno bruto.



Samper analizó la situación de su país tras la entrada en vigor, hoy, del alto el fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y confió en que los colombianos apoyen de forma mayoritaria el sí en el plebiscito sobre el acuerdo de paz previsto para el 2 de octubre.



El secretario general de Unasur anunció la pasada semana que el 31 de enero de 2017 abandonará su cargo para regresar a su país para trabajar por la paz, pues no desea ocupar la secretaría general durante otro periodo.



El acuerdo de paz en Colombia y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba han sido "las dos buenas noticias de este año", según Samper, quien planteó la posibilidad de que, bajo el "paraguas" de la Unasur, se celebrase "cumbre suramericana por la paz y a integración".



Esa reunión debería contar con la presencia de los jefes de Estado de organismos de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), el mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN) "y, ¿por qué no?, de la Alianza del Pacífico", dijo.



"Una convergencia para la paz y la integración. Eso sería una excelente respuesta a esas buenas noticias que nos están llegando", comentó al expresar su confianza en que "rápidamente" se inicien negociaciones de paz entre el Ejecutivo colombiano y el también grupo armado Ejercito de Liberación Nacional (ELN).



Para Samper la situación actual en Colombia tras el acuerdo entre el Gobierno y las FARC "no es una paz perfecta, pero es la paz a la que se puede acceder con posibilidades de éxito", mientras que la alternativa hubiera sido la continuidad de "una guerra que se estaba convirtiendo prácticamente en una tragedia humanitaria".



Sobre sus actividades futuras en Colombia, el exmandatario no concretó qué hará, pero indicó que se sentiría cómodo trabajando por los derechos humanos y en favor de las reivindicaciones de las víctimas.