Rusia y EE UU llegan a acuerdo para nuevo cese de hostilidades en Siria

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció que después de un periodo de siete días de respeto de la tregua, ambos países prepararán ataques coordinados contra posiciones de los grupos terroristas Al Nusra y Estado Islámico.



Se mencionó en particular el caso de Alepo y el compromiso de que "todas las partes combatientes" se retirarán de la ruta de Castello, una de las principales vías de acceso a la ciudad y en torno a la cual se creará una zona desmilitarizada.



Ello permitirá reanudar el tráfico humanitario y civil a través de ese camino.



Kerry describió el resultado de meses y semanas de negociaciones entre equipos militares y diplomáticos de ambos países como un plan que puede convertirse en "un punto de inflexión" para Siria, tras cinco años y medio de guerra civil que ha producido unos 400.000 muertos.



Kerry sostuvo que este acuerdo es el de mayor alcance que se ha logrado hasta ahora y que Washington está convencido de que Rusia tiene la capacidad de presionar al régimen de Bachar Al Asad para detener el conflicto y negociar una salida política.



"Estamos anunciando un arreglo capaz de mantenerse, pero eso dependerá de las decisiones que tomen tanto el régimen como la oposición de respetar sus obligaciones", declaró Kerry en una comparecencia de prensa tras largas horas de negociaciones con su homólogo ruso.



De los acuerdos inéditos alcanzados hoy, el responsable de Exteriores indicó que las fuerzas gubernamentales no podrán efectuar misiones de combate en áreas donde los grupos de oposición están presenten, las cuales han sido identificadas con gran precisión.



"Una vez que este acuerdo esté plenamente en vigor, el régimen no podrá hacer en el futuro lo que hizo en el pasado, es decir ir detrás de Al Nusra, lo que es legítimo, pero en realidad es atacar a la oposición moderada", explicó.



Para EE UU, ese aspecto es "la piedra angular" del acuerdo ya que los ataques de las fuerzas gubernamentales fueron "las violaciones más frecuentes" de la tregua acordada a finales del pasado febrero y y que sólo se mantuvo por algunas semanas.



En la misma comparecencia ante la prensa, el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, precisó que, siete días después de la entrada en vigor de la tregua, su país y EE UU pondrán en marcha un centro de supervisión conjunta y empezarán a compartir información de inteligencia.