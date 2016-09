Partido de izquierda pide al ELN dejar de asesinar a comunistas en Colombia

El movimiento de izquierdas Marcha Patriótica pidió en una carta al máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", que esa guerrilla cumpla las promesas de no asesinar a comunistas en Colombia y no enfrentarse con las FARC.



En la misiva, Carlos Lozano Guillén, vocero de Marcha Patriótica y director del Semanario Voz, en donde fue publicada la rúbrica, asegura que "aún en Arauca el ELN sigue asesinando comunistas. Son crímenes cobardes contra gente inerme y desarmada. Usted debe ordenar que se suspendan esos actos viles".



El pasado 10 de marzo fue asesinado por el ELN en la localidad de Arauquita, ubicada en el departamento de Arauca (este), Milton Escobar Rodríguez, hijo de un miembro de Marcha Patriótica y quien se desempeñaba como escolta de Martín Sandoval, secretario general del partido de izquierda Unión Patriótica en esa región.



También en Arauca perdieron la vida en hechos violentos durante agosto Anderson Martínez, hijo de un exconcejal de la Unión Patriótica, y Gil de Jesús Silgado, militante del Partido Comunista Colombiano.



En marzo de este año, Marcha Patriótica denunció que en los últimos años han sido asesinados 112 de sus miembros.



En la carta, Lozano Guillén le recuerda a Rodríguez Bautista una reunión que sostuvieron en 2007 en Caracas en donde el líder guerrillero consideró "inconcebible" los enfrentamientos con las FARC.



Alias "Gabino" dijo el pasado 1 de septiembre que respetará las 23 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) y 8 campamentos, donde se reunirán los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como paso previo a la dejación de armas y la desmovilización.



El Gobierno colombiano y las FARC alcanzaron el 24 de agosto un acuerdo de paz tras casi cuatro años de diálogos que esperan firmar protocolariamente el próximo 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.



El pasado 30 de marzo, el Gobierno y el ELN anunciaron en Caracas el inicio de una fase pública de diálogos, pero hasta el momento las partes no han avanzado más allá de esa declaración, en parte por la negativa del grupo guerrillero a liberar a los secuestrados y renunciar a ese delito, tal y como reclama el Ejecutivo.