Obama: Homenaje más duradero a los caídos el 11S es que EE UU defienda sus ideales

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recordó hoy a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (1S), en su decimoquinto aniversario, e insistió en que el país "nunca olvidará" la tragedia ni a los que perdieron "sus preciosas vidas" en ella.

En un acto conmemorativo en el Pentágono, uno de los tres lugares que sufrieron ataques terroristas aquel día hace 15 años, Obama subrayó que "la mejor manera" de homenajear a quienes perecieron entonces, es "continuar siendo" los mismos como nación.



"El homenaje más perdurable para aquellos que perdimos continuemos siendo los Estados Unidos que somos", dijo el mandatario en un acto que se celebró coincidiendo con la hora en la que uno de los aviones que participaron en los atentados, se estrelló contra las instalaciones del Pentágono.



"Renovamos el amor y la fe que nos une como una familia estadounidense. (...) Nos mantenemos fieles al espíritu de este día defendiendo no solo nuestro país, sino nuestros ideales", agregó Obama.



El presidente estadounidense, en su último aniversario de la tragedia como mandatario, dijo además que los supervivientes a los atentados ocurridos ese 11 de septiembre, en los que murieron más de 3.000 personas, son para él y para el país "una inspiración".



"En su dolor y en su gracia nos han recordado que, juntos, no hay nada que los estadounidenses no pueden superar", reiteró.



El mandatario también aprovechó la conmemoración para abordar las amenazas terroristas a las que se ha enfrentado y se enfrenta el país, y aseguró que "grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico (EI) saben que nunca serán capaces de derrotar a una nación tan grande y fuerte como EE UU"



"Por eso, en cambio, han tratado de aterrorizar con la esperanza de poder avivar suficiente miedo para que nos volvamos unos contra otros y poder cambiar lo que somos o cómo vivimos", agregó.



Obama señaló que la amenaza que enfrenta hoy en día el país ha evolucionado desde aquel 11S, y después de atestar "golpes devastadores a Al Qaeda" y acabar con Osama bin Laden, son los lobos solitarios quienes ahora atacan desde "Boston a San Bernardino u Orlando".



"Y es por eso que es tan importante hoy que reafirmemos nuestro carácter como nación. (...) Nuestra herencia multicolor no es una debilidad; todavía es, y será siempre, una de nuestras mayores fortalezas. Este es el EE UU que fue atacado ese mes de septiembre por la mañana. Este es el EE UU al que debemos permanecer fieles", concluyó.