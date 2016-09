ONU denuncia a los países que no cooperan en supervisión de derechos humanos

La falta de voluntad de los países para cooperar con los mecanismos de supervisión e investigación de la ONU sobre derechos humanos es cada vez más evidente, denunció hoy la organización en un foro en el que estaban presentes delegaciones de todos sus Estados miembros.



"Hay un modelo que está emergiendo y es el rechazo de un número creciente de Estados miembros a dar acceso a los enviados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país en general o a algunas regiones", denunció el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein al inaugurar una nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos.



"Calificamos de rechazo todas las demoras sin razón y las negociaciones prolongadas sin justificación. Dos semanas es un tiempo lo suficientemente amplio como para que las autoridades tomen una decisión", explicó el responsable de derechos humanos de Naciones Unidas.



A diferencia de ocasiones anteriores, Zeid citó con nombre propio a los países que se niegan de forma más grave a cooperar con la ONU, y mencionó a China como un caso extremo, ya que se le pide desde hace once años que autorice la entrada de una misión oficial.



"Las discusiones no han producido un compromiso real para avanzar con esta visita", lamentó.



El alto comisionado tampoco rehuyó casos como el de Venezuela, que ha negado el visado a su representante en Latinoamérica; o el de Turquía, que no permite a sus colaboradores acceder a la región del sudeste, de la que se han recibido denuncias de graves violaciones de los derechos humanos.



De Estados Unidos lamentó que el relator de la ONU sobre la Tortura no haya conseguido visitar, pese a sus repetidos esfuerzos, el centro de detención de Guantánamo para realizar entrevistas confidenciales.



Igualmente, criticó a Corea del Norte, Irán e Israel por bloquear el trabajo de su oficina.



De Corea del Norte, Zeid mencionó el hecho de que la "supervisión a larga distancia indica que hay restricciones a todas las libertades, un sistema carcelario vasto y brutal, torturas y violaciones al derecho a la alimentación".



Del caso iraní, las preocupaciones se centran en el sistema de justicia, las ejecuciones, la persecución de minorías y las restricciones al trabajo de activistas, abogados y periodistas.



"Israel tiene un amplio historial de rechazo a cooperar con nosotros, en términos de permitir el acceso a los territorios palestinos ocupados", explicó.



Ghana, Mozambique, Eritrea y Etiopía, donde se ha informado de actos recientes de violencia y represión por parte de fuerzas gubernamentales, se niegan igualmente a permitir que expertos de la ONU puedan evaluar la situación.



Zeid calificó de grave la negativa del gobierno sirio a autorizar la entrada de los miembros de la comisión investigadora creada por el Consejo de Derechos Humanos para indagar sobre los crímenes cometidos en cinco años y medio de guerra civil, así como la de Rusia, la autoridad de hecho en Crimea, que no permite la apertura de una oficina de derechos humanos en este territorio.



Aprovechando esta comparecencia, el alto comisionado pidió en público a India y Pakistán que avalen una misión de verificación de la ONU a ambos lados de la línea de control de una zona que los dos países se disputan.



Pese a toda estas dificultades, Zeid advirtió que su oficina no cederá a los intentos por obstaculizar su trabajo: "los Estados pueden expulsarnos, pero no nos callarán, ni nos impedirán ver lo que pasa... y si no nos dan acceso, entonces asumiremos lo peor".