Merkel critica a países europeos que se niegan a acoger refugiados musulmanes

La canciller alemana, Angela Merkel, criticó hoy a los socios europeos que se niegan a aceptar refugiados de religión musulmana.



En una entrevista a la televisión pública ARD, Merkel se declaró abierta a buscar una "solución común" que no implique un sistema de reparto de solicitantes de asilo por cuotas nacionales obligatorias, pero se manifestó frontalmente en contra de la discriminación de carácter religioso.



"Lo que no puede ser es que algunos digan: 'no queremos musulmanes en nuestro país'", afirmó la canciller en referencia a las declaraciones de varios líderes de países del Este de Europa.



Por el contrario, Merkel se mostró abierta a negociar con los países más opuestos a las cuotas una vía de entendimiento y habló de que "cada uno debe contribuir con su parte", con lo que dio a entender que se podrían buscar arreglos que no implicasen el reparto de refugiados por Estados.



Apuntó a la necesidad de llegar a acuerdos con los gobiernos de los países de norte de África en la línea del pacto alcanzado entre Turquía y la UE sobre los solicitantes de asilo.