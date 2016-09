Lula tildó de “espectáculo deplorable” denuncia en su contra

Los abogados del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, imputado este miércoles por la Fiscalía por corrupción y lavado de dinero, calificaron la acusación como “un deplorable espectáculo de verborragia” en el que no fue presentado ninguna prueba contra el ex jefe de Estado.

De acuerdo con sus defensores, Lula y su esposa, Marisa Leticia, también incluida en la denuncia, repudian públicamente la acusación por estar “basada en piezas de inconsistencia cristalina” y tener motivaciones políticas.

“El fiscal señaló a Lula como maestro de una organización (criminal) pero no presentó pruebas de ningún crimen. Fue una farsa en la que no fue presentado un único acto (ilegal) practicado por Lula ni una prueba. Hicieron una exhaustiva investigación de la vida de Lula y, como no encontraron nada, optaron por hacer un discurso farsesco”, dijo el abogado Cristiano Zanin Martins en una rueda de prensa.