La caricatura de Charlie Hebdo que indignó a Italia

Las redes sociales y autoridades italianas como Sergio Pirozzi, el alcalde de Amatrice, uno de los municipios más devastados por el seísmo de la semana pasada, mostraron hoy su indignación por una viñeta publicada por el semanario francés Charlie Hebdo, en la que se mofa de las víctimas del terremoto.



En esta viñeta del semanario satírico se puede leer la frase "Terremoto a la italiana: penne con salsa de tomate, penne gratinados y lasaña".



Cada plato se corresponde con una imagen dibujada que muestra a un hombre ensangrentado (penne con tomate), a una mujer con sangre y el rostro con moratones y heridas (penne gratinados) y diversos cuerpos enterrados bajo escombros (lasaña).



El alcalde de Amatrice ha mostrado su enfado porque el semanario haya utilizado el humor negro para satirizar una desgracia.



"Pero cómo es posible que se haga una viñeta sobre los muertos. Estoy seguro que esta sátira desagradable y vergonzosa no responde al verdadero sentimiento de los franceses", ha dicho Pizzo a los medios locales.



"Bienvenida es la ironía, pero sobre las desgracias y sobre los muertos no se hace sátira", ha agregado.



También la diputada del Partido Demócrata (PD), que lidera Matteo Renzi, Vanna Iori, ha condenado esta caricatura a través de un comunicado.



"El mundo entero se ha levantado en defensa de Charlie Hebdo cuando el semanario satírico francés fue víctima del atentado terrorista cometido por el Estado Islámico. Con la misma firmeza, hoy, debemos condenar la viñeta que ironiza sobre el terremoto que ha devastado el centro de Italia", ha afirmado.



La líder del grupo político Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, también ha mostrado su rechazo a través de la red social de Facebook.



"Charlie Hebdo publica una viñeta satírica sobre los muertos italianos del terremoto. No hace gracia, no es inteligente, no es tampoco 'sarcasmo negro'. Es solo fea. Se ve que la ha hecho un cretino. Me desagrada que no sean capaces de encontrar dibujantes capaces", ha dicho.



Para la portavoz nacional del Nuevo Centroderecha, Valentina Castaldini, la viñeta es "inaceptable", mientras que para la diputada de Forza Italia, Elvira Savino, es "basura".



Los comentarios también se han sucedido en las redes sociales, donde usuarios italianos han utilizado frases como "vergüenza" o "no es normal que los franceses, golpeados tantas veces por la mano del hombre, hagan sátira con nosotros, sacudidos por la fuerza de la naturaleza".



El pasado 24 de agosto, un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter azotó el centro de Italia, causó enormes daños en numerosas localidades y la muerte de al menos 294 personas.