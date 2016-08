Grupo mediador en el Mercosur y canciller paraguayo se reunirán en septiembre

El grupo del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que media en la crisis interna generada por la falta de consenso sobre el traspaso a Venezuela de la presidencia del bloque se reunirá entre el 7 y el 9 de septiembre con el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.



El vicepresidente del Parlasur por Uruguay, Daniel Caggiani, dijo también que el grupo de alto nivel, del cual forma parte, todavía espera la respuesta de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, para citarse con ella.



La intención del grupo, compuesto por representantes de todos los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) es reunirse con todas las Cancillerías del bloque y, hasta el momento, ha mantenido encuentros con las carteras de Exteriores de Uruguay y Argentina.



De hecho, este viernes hubo una reunión con la Cancillería de Argentina, en la cual los representantes del Parlasur fueron recibidos por el viceministro de Exteriores de ese país, Carlos Foradori.



La canciller argentina, Susana Malcorra, no pudo acudir a la cita debido a que volverá el lunes a Buenos Aires tras una visita a Egipto para recabar apoyos para su candidatura a la Secretaría General de la ONU.



Según relató a Efe Caggiani, en la reunión de este viernes el grupo del Parlasur manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el Mercosur y solicitó a Argentina que adopte un "papel protagonista".



Esta solicitud, según explicó el uruguayo, se debe a que Brasil vive una situación institucional compleja -está en pleno proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff-; a que la postura paraguaya, que se niega a que Venezuela presida el Mercosur, está muy enconada; y a que Uruguay se ha quedado solo en su apoyo a Venezuela para asumir el mandato del bloque.



El Mercosur se encuentra dividido desde que el pasado 29 de julio Uruguay dejó el mandato al terminar su semestre presidencial.



En ese momento, Venezuela, país al que le correspondía tomar el testigo en virtud del orden alfabético estipulado para la rotación de la presidencia, anunció al resto de socios que tomaba el cargo, pese a que no hubo ningún acto de traspaso, como la tradicional cumbre de presidentes, y a la oposición de Argentina, Brasil y Paraguay, que consideran vacante la presidencia.



"Si no se resuelve esta situación en los próximos meses el problema se va a trasladar y volver a presentarse cuando Argentina (país al que le toca recibir la presidencia del Mercosur en diciembre) tenga que asumir", manifestó Caggiani.



"Recibimos por parte de Foradori una buena disposición a que el grupo del Parlasur siga trabajando con las demás Cancillerías" para tratar de destrabar la situación, añadió.



En la reunión del viernes también se puso sobre la mesa la posibilidad de una sanción del Mercosur a Venezuela -impulsada, en principio, por Brasil y Paraguay- debido al incumplimiento de algunos requisitos para ser miembro del grupo, como el Acuerdo de Complementación Económica número 18, considerado el corazón del Mercosur.



Caggiani señaló que se entendió que, como indicó Foradori, una sanción a Venezuela sería contraproducente, tanto para el país caribeño como para la imagen exterior del bloque, que negocia un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y la ampliación de otro con la India.



Venezuela no participa de ninguno de esos acuerdos, pese a lo cual, la canciller venezolana viajó recientemente a India para tratar la expansión del acuerdo entre el Mercosur y el país asiático.



Sobre ello, Caggiani indicó que es necesario "evitar ese tipo de cosas".



Una de las posibilidades que está sobre el tapete para destrabar la situación del Mercosur es que, una vez resuelta la situación institucional en Brasil -se prevé que la próxima semana el Senado del país se pronunciará sobre el proceso de destitución de Rousseff- se celebre una reunión del Consejo del Mercado Común.



Por otro lado, otra de las opciones que se barajan es la de que haya una presidencia transitoria hasta que le toque asumir a Argentina, aunque esa propuesta es rechazada por Venezuela.