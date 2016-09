La FIFA suspenderá a la Federación de Fútbol de Guatemala

La FIFA suspenderá en las próximas horas por "injerencia de terceros" a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) -acusada de irregularidades en un caso de dopaje- lo que dejará fuera de competencias internacionales a las selecciones y clubes locales, según anunció este miércoles Primo Corvaro, directivo del ente del fútbol mundial.



La notificación llegará en las próximas horas a las oficinas de la Fedefut, aunque podría no hacerse efectiva hasta que Guatemala termine su participación en el Mundial de Fútbol Sala que se celebra estos días en Colombia, afirmó esta noche el emisario de la FIFA, el suizo Primo Corvaro, tras reunirse con responsables del comité rector de la Fedefut en Guatemala.



El pasado día 8, el Comité de Regularización de la Fedefut, nombrado en enero tras el escándalo de corrupción "FIFAgate", fue suspendido por seis meses por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), después de una denuncia interpuesta por cuatro jugadores del Antigua suspendidos por dopaje.



Los jugadores alegaron un mal procedimiento del Comité al haber nombrado un órgano disciplinario "ilegal" para investigar el caso.



Corvaro dijo que la determinación de la CDAG es una "injerencia" inaceptable en la Fedefut.



En un carta remitida el pasado 22 de julio, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) había advertido de que si se producía esta sanción de parte del órgano nacional, la FIFA podría suspender a la Fedefut.



El Comité de Regularización, que se formó tras el arresto por corrupción del expresidente de la Fedefut Brayan Jiménez, anunció que ya recurrió esta sanción, aunque la FIFA dijo que si la apelación no prospera se mantendrá la suspensión.



A partir de la decisión, ni la selección nacional ni los clubes Antigua y Suchitépequez, que participan en la Liga de Campeones de la Concacaf, podrán competir internacionalmente, y la federación no recibirá ayudas de los programas de la FIFA.



No obstante, la liga local continuará celebrándose, dijo la responsable del Comité, Adela de Torrebiarte, quien calificó la situación de "lamentable".



"Es una situación muy grave", añadió Corvaro, quien reiteró la confianza de la FIFA en el Comité para continuar con las reformas estatutarias en el seno de la Fedefut: "Creemos que están trabajando muy bien".



De hecho, recientemente la FIFA decidió extender su periodo de mandato hasta el 31 de julio del próximo año.