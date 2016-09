FBI asegura que Clinton usó un martillo para destruir móviles con correos

El FBI reveló este viernes que ayudantes de la candidata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, usaron un martillo para acabar con alguno de los teléfonos móviles con servidores privados de correo desde donde la demócrata envió mensajes sobre asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

Ese es solo uno de los detalles que aparecen en dos documentos, uno de 11 páginas y otro de 47, publicados este viernes por el Buró Federal de Investigación (FBI) y que constituyen las pruebas más detalladas hechas públicas hasta ahora sobre la investigación del FBI, que acabó sin cargos para la exsenadora y ex primera dama.

Uno de los documentos, el memorándum de la investigación, menciona el testimonio de uno de los ayudantes de la ex secretaria de Estado, Justin Cooper, quien al ser interrogado por el FBI "recordó dos casos en los que destruyó viejos teléfonos móviles de Clinton partiéndolos por la mitad o golpeándolos con un martillo".

En total, según muestran los documentos, Clinton usó 13 teléfonos móviles y cinco tabletas, desde los que accedió a varios servidores privados con el dominio personal de los Clinton (clintonemail.com).

No obstante, el FBI no ha podido examinar todos los dispositivos porque de manera "frecuente" acababan en paradero desconocido los móviles que Clinton ya no utilizaba y a los que había sustituido por un modelo diferente de los celulares BlackBerry, según el testimonio de dos ayudantes de la ex primera dama.