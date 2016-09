Evo Morales dejará el poder en Bolivia en 2020

El presidente boliviano Evo Morales dijo este viernes que no buscará una nueva reelección, como pretenden algunos sectores sociales, y que dejará el poder en 2020, cuando concluye su actual mandato, tras gobernar desde 2006.

“Dije varias veces: no estoy en campaña, por supuesto. Ustedes me han dicho váyase (en un referéndum este año), me voy a ir en 2020, enero de 2020”, cuando concluya el tercer mandato consecutivo, manifestó Morales en un acto público en Pando (noreste).

Un referéndum en febrero último le negó la posibilidad de postularse para un nuevo mandato 2020-2025, afectado por la revelación de que su expareja, actualmente en la cárcel, se habría beneficiado de favores políticos. Sus partidarios dijeron que la derrota estaba contaminada por esa situación.

El propio mandatario dijo en junio a la agencia rusa Sputnik que “es legal, es constitucional otro referéndum. No es un problema constitucional”. Un reciente sondeo de la firma Ipsos da al gobernante una popularidad del 52%.

Algunos analistas consideran que Morales acusa un “debilitamiento” político a causa de la desaceleración de la economía y los conflictos sociales, uno de los últimos con sus aliados cooperativistas mineros, que derivó en el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, a fines de agosto.