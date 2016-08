EEUU lanzó un ataque selectivo que pudo causar la muerte al portavoz del EI

El Pentágono indicó este martes que la coalición encabezada por Estados Unidos lanzó un ataque selectivo en Siria que puede haber causado la muerte al portavoz del Estado Islámico (EI), Abu Mohamed al Adnani, algo que supondría un "golpe significativo" a esa organización.



"Hoy, las fuerzas de la coalición llevaron a cabo un ataque selectivo cerca de la ciudad de Al Bab, en Siria, dirigido contra Abu Mohamed al Adnani, uno de los principales líderes del EI", dijo en un comunicado el portavoz del Pentágono, Peter Cook, sin confirmar si el ataque mató al líder yihadista.



El Estado Islámico anunció la muerte de Al Adnani, pero no precisó la causa del fallecimiento e indicó únicamente que perdió la vida durante una "inspección de las operaciones militares" en la provincia de Alepo, en el norte de Siria, donde los yihadistas se enfrentan a las fuerzas del régimen, kurdas y rebeldes sirios.



El Pentágono "todavía está analizando los resultados del ataque" y no puede confirmar si mató a su objetivo, pero si es así, "la retirada de Al Adnani del campo de batalla supondría otro golpe significativo al EI", afirmó Cook.



Según el portavoz estadounidense, Al Adnani "ha servido como arquitecto principal de las operaciones externas del EI" y ha "coordinado el movimiento de combatientes del EI, alentado directamente ataques planeados en solitario contra civiles y militares y reclutado nuevos miembros" del grupo yihadista.



"Las Fuerzas Armadas estadounidenses seguirán atacando sin descanso a líderes del EI y a sus cómplices para defender nuestra tierra, a nuestros aliados y a nuestros socios, mientras seguimos avanzando para destruir el tumor que está en la raíz del EI en Irak y Siria y sus metástasis en todo el mundo", aseguró Cook.



En un comunicado emitido a través de las redes sociales, el EI aseguró hoy que el "luchador" y "mártir" Al Adnani, uno de los líderes más destacados del grupo con tan solo 39 años, falleció "después de un largo viaje de sacrificios y defensa frente a la apostasía".



Poco antes, la agencia de noticias Amaq, afiliada al EI, informó de que Al Adnani murió cuando supervisaba las operaciones de sus combatientes en Alepo, aunque no ofreció más detalles sobre el lugar exacto del incidente ni las causas de la muerte.



Al Adnani, que procede de Siria y cuyo nombre verdadero es Taha Sobhi Falaha, era el portavoz oficial del EI y solía emitir mensajes de audio a través de internet, aunque pocas veces se le había visto en imágenes.



El Departamento de Estado de EE UU le puso en agosto de 2014 en su lista de terroristas globales y destinó una recompensa de cinco millones de dólares a las personas que ofrecieran informaciones que pudieran llevar a su detención o a su muerte.



Al Adnani era un viejo conocido de Washington, ya que fue de los primeros yihadistas que lucharon contra las fuerzas estadounidenses que invadieron Irak en marzo de 2003