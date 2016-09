Disidente dice que gobierno cubano odia a internet porque da poder

"El gobierno cubano sigue odiando internet" porque una persona con información es una persona con poder, dijo hoy el dirigente opositor José Daniel Ferrer en una comunicación desde la isla con la conferencia Cuba Freedom Internet (CFI) en Miami.



Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), intervino en uno de los últimos paneles de la conferencia CFI, mediante una videoconferencia realizada con su teléfono móvil, lo que él calificó como "la magia de internet".



En el panel, dedicado a la declaración de internet como un derecho universal por parte de la ONU, participaban dos de los activistas de Unpacu, uno de los grupos más activos de la oposición interna cubana y que más uso hace de las tecnologías de la información para dar a conocer sus propuestas.



El líder de Unpacu, que estuvo preso de 2003 a 2011 y es uno de los presos políticos de la Primavera Negra que decidió quedarse en Cuba cuando fueron excarcelados, indicó que el gobierno de Raúl Castro considera "muy peligrosos" hasta "los pequeños espacios" que ha abierto para que los cubanos puedan conectarse a la red.



"Siempre tienen en mente que un hombre con información es un hombre con poder y por eso no lo quieren (a internet)", subrayó.



El disidente hizo votos e instó a seguir luchando para que muy pronto pueda haber internet "por toda Cuba", "en nuestros hogares y en nuestros teléfonos móviles" y "al alcance de todos".



Además se preguntó si entre tanto será posible "burlar toda censura, todo obstáculo" con ayuda de técnicos y especialistas como los que se han juntado en esta conferencia en Miami, a la que el gobierno cubano ha acusado de querer promover el uso de internet como "arma de subversión" dentro de la isla.



La cita de Miami tiene como objetivo analizar las maneras de desarrollar internet en Cuba, incluyendo información sobre las herramientas que permiten sortear las restricciones que el gobierno cubano impone a la red y soluciones para mejorar la conectividad.



Este mismo lunes, en coincidencia con el inicio de la conferencia en Miami, la directora general para Estados Unidos del gobierno cubano, Josefina Vidal, denunció que desde Cuba es imposible acceder por internet a "decenas de sitios" de ese país vecino que "son importantes" para el desarrollo de la isla.



"¿Qué dicen estos ejemplos sobre la libertad de internet?", cuestionó a través de su cuenta de Twitter la alta funcionaria, quien en sucesivos mensajes enumeró ejemplos de compañías y servicios que están bloqueados si se intenta entrar en ellos desde una conexión en Cuba.



Esas declaraciones tuvieron hoy eco entre los participantes en la Cuba Freedom Internet, que es organizada por Broadcasting Board of Governors (BBG), la división del Departamento de Estado encargada de las emisiones patrocinadas por EE UU por todo el mundo, como Radio y TV Martí que transmiten para Cuba.



Iliana Hernández, creadora de Lente Cubano, y Eliécer Ávila, fundador del movimiento político Somos+, coincidieron en que detrás de este "intento de desviar la atención" de los problemas reales en Cuba se esconde la voluntad del régimen cubano de "mantener el poder".



Un poder de control, precisó Ávila a Efe, que "ha dependido siempre de que el cubano esté desinformado y que no pueda interrelacionarse ni organizarse".



En el mismo panel donde intervino Ferrer estaban Rosa María Payá, del movimiento Cuba Decide, y el grafitero opositor Danilo Maldonado, "El Sexto".



Payá, hija del disidente fallecido Osvaldo Payá, resaltó que "ser libre no es algo natural" en Cuba y que internet ayuda a la libertad incluso aunque la mayoría de los cubanos solo puedan conectarse en los "súper censurados puntos Wifi" instalados en la isla por la compañía pública Etecsa.



Maldonado, por su parte, destacó la faceta de escudo que también tiene internet.



Según dijo, cuando transmite en directo en video por Facebook desde las zonas Wifi los agentes de la seguridad del Estado se le acercan y cuando les dice que les van a ver en todo el mundo "no dan la cara, se viran y siguen caminando".



Cuba es, según la organización no gubernamental Freedom House, el país más restrictivo de América en tecnologías de la información y la comunicación y además tiene una de las tasas más bajas de penetración de internet en el mundo.



Solo 5% de la población tiene acceso a internet, siempre vigilado por el gobierno, y 25% puede enviar y recibir correos electrónicos, según los datos de la CIF.



El estadounidense Alan Gross, que estuvo cinco años preso en Cuba por montar centros de internet para comunidades judías en la isla, dijo este lunes en la conferencia que el gobierno cubano debería ver las posibilidades que la red brinda para el desarrollo del país y le pidió que deje aterrizar a Cuba en el siglo XXI.



