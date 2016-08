Detienen a sospechoso de mutilar y decapitar a niño en Caribe de Costa Rica

La Fuerza Pública de Costa Rica detuvo hoy a un hombre, de 23 años, como sospechoso de haber mutilado y decapitado a un niño de 8 años, cuyo cuerpo apareció en el río Jiménez, en la localidad de Guácimo, provincia de Limón (Caribe).



Los policías, cruzrojistas y algunos familiares iniciaron una búsqueda cerca de la zona, donde en la noche de ayer encontraron el cuerpo del menor desnudo, decapitado y con los genitales mutilados.



"Al llegar al lugar, los agentes judiciales corroboraron que el menor había sido decapitado, así como que el cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca en diferentes partes. Aproximadamente a 50 metros del sitio donde se encontró el cuerpo, fue hallada la cabeza", explicó el Organismo de Investigación Judicial.



Desde ese momento, los oficiales activaron las alertas para dar con la persona responsable.



El director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, expresó en redes sociales que "después de 10 horas de búsqueda", detuvieron al sospechoso identificado como de apellidos Campos Mendoza.



Según el reporte de las autoridades, la desaparición del menor fue reportada este sábado. El niño le había pedido permiso a su padre para ir a jugar a la casa de un amigo, pero al ver que no regresaba lo fue a buscar y no estaba ahí.



"Los familiares y vecinos lo empezaron a buscar por la comunidad, siendo que una persona les dijo que lo vieron entrar a la casa del sospechoso, por lo cual lo fueron a buscar encontrando camino a la vivienda rastros de aparente sangre, pero no había nadie en la casa", explicó el Organismo de Investigación Judicial.



La Policía detuvo hoy al sospechoso de este homicidio. El hombre portaba prendas con rastros de aparente sangre, mientras que su vivienda se encuentra con custodia policial para ser allanada.



Por su parte, los restos del niño fallecido fueron trasladados a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.



El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, expresó su indignación por el suceso e indicó que está "seguro que la justicia será rápida en la investigación y contundente en el castigo de esta atrocidad".



"Me sumo a la indignación nacional ante la muerte del niño asesinado brutalmente en Guácimo, a cuya familia expreso el dolor y la solidaridad del Gobierno de la República. Los derechos de las víctimas y sus familias tienen que garantizarse. Desde la legalidad, no debe haber espacio para la impunidad", escribió el mandatario en su perfil de la red social Facebook.