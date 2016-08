Colombia aseguró que no cesará la persecución del delito

El presidente Juan Manuel Santos defendió el acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en La Habana. Afirmó que no hubo "concesiones por debajo de la mesa" y que la negociación fue "responsable y seria".



Santos aseguró que el acuerdo de paz de 297 páginas, entregado el jueves al Congreso como paso previo para la convocatoria al plebiscito del 2 de octubre, debe "disipar todas las dudas" de los colombianos, aunque algunos tienen reservas.



Esperanza Rivera se crió en las montañas de Colombia donde nacieron las FARC, pero como a muchos en la cuna de la guerrilla, el acuerdo le genera más incertidumbres que certezas. "Lo que queremos es que se firme y que el plebiscito gane, para que haya paz", dijo.



En la muy verde e intrincada zona rural de Planadas, esta campesina de 41 años de edad advierte que ha comenzado a surgir otro conflicto: "Del que no se habla porque mientras había guerrilla acá el campo se hacía respetar de los ladrones, pero ahora como los ladrones no tendrán a nadie a quién temerle, nosotros quedaríamos desprotegidos".



El colombiano Jorge Ardila afirmó que quiere la paz, sin embargo no oculta sus dudas. "Yo debo conocer en qué consisten esos acuerdos", expresó. Más duro y reservado es Eustacio Jiménez, quien dijo que "hacer la paz en Colombia es muy difícil porque hay mucha pobreza y desempleo".



"Las FARC se volverán un grupo paramilitar", aseveró el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y agregó que su partido Centro Democrático llevará a cabo una campaña austera por el No para el plebiscito.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a los miembros del Centro Democrático a hacer un "gran acuerdo político nacional" si gana el Sí en la consulta ciudadana.







Su homólogo de la Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que el cese el fuego, que comenzará el lunes, no significa que dejarán de perseguir los delitos.



Villegas subrayó que los soldados y policías continuarán combatiendo el secuestro, extorsión, narcotráfico, contrabando, la minería criminal, el tráfico de personas y otras manifestaciones del delito". Espera que sea "de pleno cumplimiento el cese de hostilidades de las FARC en materia delincuencial", concluyó.