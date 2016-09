Mnoal: Las crisis humanitarias son "amenazas apremiantes"

Los cancilleres del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) abogaron el jueves en la cumbre de la organización en Margarita por un orden internacional más justo a nivel político, económico y social basado en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.



La conferencia de ministros de Exteriores inició con la presencia de al menos una veintena de cancilleres, junto a vicepresidentes, ministros y otros altos funcionarios de los 120 países del movimiento, procedentes principalmente de África, Asia y Latinoamérica.



La canciller Delcy Rodríguez abrió la conferencia asegurando que "55% de la población mundial está hoy aquí reunida en Margarita representada en estas delegaciones".

Rodríguez aseguró que los No Alineados son un movimiento respetuoso "que puede traer equilibrio al mundo".

"Son los grandes retos y desafíos que se nos presentan frente a un mundo que es cada día más violento, donde la paz es vulnerada por potencias sin ningún tipo de recato ni de respeto a las normas internacionales", aseguró.

Destacó que el objetivo de la cumbre será trabajar a favor de la paz, la igualdad, el equilibrio universal, la igualdad soberana entre los Estados, así como la defensa y promoción de los derechos humanos.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, indicó que la comunidad internacional y los miembros del movimiento "incumplen de manera sistemática" la mayoría de los principios establecidos por ese foro durante su décimo cuarta cumbre que se celebró en La Habana hace 10 años.



Por su parte, el canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, quien traspasará en esta cumbre la presidencia del movimiento a Venezuela, demandó a sus homólogos una "estrategia global integral" para combatir y "drenar los caldos de cultivo" de extremismo y terrorismo en el mundo.



Zarif consideró importante "abordar los factores coadyuvantes que crean el espacio para las ideologías extremas" como "la dictadura, la corrupción, la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades para los jóvenes" ya que, según él, estos generan el terreno propicio para el extremismo.



El ministro iraní afirmó que el extremismo y las crisis humanitarias son "amenazas apremiantes" que han revertido parte del desarrollo de las naciones y que requieren de la atención de la comunidad internacional.



También a las Naciones Unidas se refirió el canciller de Ecuador, Guillaume Long, quien instó a crear un "instrumento vinculante" en el seno de la ONU que obligue a las trasnacionales a que asuman responsabilidades ante la violación de derechos humanos en el mundo.



A su juicio, el término de derechos humanos se ha politizado y se usa con "doble rasero" a fin de "presionar a los países".



En ese sentido, aseguró que no son solo las naciones las que pueden cometer una violación a los derechos humanos sino también las grandes trasnacionales.



El canciller recordó a sus homólogos que, aunque se tengan diferencias, existen grandes ideales e intereses concretos en común, por lo que pidió luchar por las "reglas de juego de convivencia global que no excluya a nadie y que no haga que tengamos países de primera, de segunda o tercera clase".



También el ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, exhortó hoy a los no alineados a construir "un nuevo orden mundial sin intervencionismo" y "sin armas ni políticas que amenacen" vidas.



Por su parte, el canciller dominicano, Miguel Vargas, defendió igualmente "un orden internacional más justo, más equilibrado y más respetuoso".



La reunión de cancilleres continuará el viernes en la isla, antes de la cumbre de jefes de Estado que se celebrará el fin de semana.