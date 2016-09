Atacaron la mezquita a la que asistía el autor de la matanza de Orlando

La mezquita a la que acudía Omar Mateen, autor de la matanza en la discoteca gay Pulse de Orlando (EE UU), en la que murieron 49 personas en junio pasado, fue atacada esta madrugada por un desconocido que intentó quemar el edificio.



La Policía del condado de St. Lucie, ubicada al sur de Florida y donde residía Mateen, informó de un vídeo de seguridad que muestra a una persona que se aproxima al Centro Islámico de Fort Pierce momentos antes de que se vea un "fogonazo y comience el incendio", que fue apagado por los bomberos.



Las autoridades locales tienen previsto hacer público este vídeo para así poder pedir la ayuda ciudadana con el objetivo de identificar a este individuo.



El mayor de la Policía de St. Lucie David Thompson informó que las imágenes no tienen muy buena calidad debido a que en el momento del suceso no hubo condiciones optimas de luz, por lo que el vídeo será tratado en un laboratorio.



Thompson explicó que trabajan en conjunto con varias agencias locales, estatales y federales para resolver el caso.



Rechazó especular sobre la motivación que puede estar detrás de este ataque, aunque recordó que se produjo horas después de los homenajes que a lo largo del país se realizaron a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.



"Todos conocemos las implicaciones de la fecha, por el aniversario del 11 de septiembre, pero no queremos especular sobre si está relacionado directamente. No obstante, con toda certeza es algo que tenemos en cuenta", dijo.



Además, hoy se cumplen tres meses del tiroteo en la discoteca de ambiente gay Pulse, que la noche del 12 de junio estaba llena de jóvenes hispanos.



El agente aseguró que no hay evidencias de que ningún individuo o grupo amenace a las personas que acuden habitualmente a dicha mezquita, cuyas actividades serán reprogramadas durante los próximos días para poder continuar con la investigación.



En el momento del ataque al Centro Islámico de Fort Pierce no había nadie en el interior del templo.