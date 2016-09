Abogada latina se unió a la defensa de uno de los sobrinos Flores

Una abogada latina, perteneciente a la firma Sidley Austin LLP, se unió desde ayer al equipo de defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrino de Cilia Flores y acusado junto a su primo Efraín Campos Flores de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína de alta pureza desde Venezuela a Estados Unidos, vía Honduras.



Flores de Freitas ha presentado ante la Corte de Nueva York a otros cuatro abogados. Los dos primeros fueron designados por el juez Paul Crotty, luego que el acusado firmó una declaración jurada en la que aseguraba que no tenía dinero para pagar uno privado. Los abogados nombrados por el gobierno de Estados Unidos fueron Jonathan Andrew Marvinny y Vincent Michael Southerland.



En la audiencia del 12 de mayo pasado repentinamente Flores de Freitas renunció a los abogados públicos y contrató a una de las firmas más costosas de Nueva York: Sidley Austin LLP, para pasar a ser representado por Michael D. Mann y David M. Rody. Ahora se une al equipo de defensores la abogada Elisabeth Espinosa, experta en litigios comerciales complejos, en defensa de delitos de lavado de dinero, sobornos y corrupción.



Ha representado a clientes en una variedad de industrias, incluidos servicios financieros, tecnología y energía. La nueva abogada de Flores de Freitas se graduó de la Escuela de Derecho de Stanford y tiene una Maestría en Relaciones Internacionales de la London School of Economics. Tiene buen entendimiento con los latinos, de ahí que el bufete la haya sumado a la defensa.



La nueva abogada de Flores de Freitas envió ayer una carta a la Corte del Distrito Sur de Nueva York informando que estará representando a Flores de Freitas en la audiencia de pruebas programada para este jueves a las 9:30 am.



A pocos días para celebrarse la audiencia los acusados reclaman al juez que se les permita conocer la identidad de los testigos clave de la Fiscalía y que se les dé acceso a todo al material físico y digital en poder de los agentes especiales que participaron en la detención de ambos.



Sobre esto, la Fiscalía ha sido enfática y le pidió a la Corte imponer limitaciones a los temas y las informaciones que los acusados pretenden obtener en la audiencia de este jueves y viernes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.