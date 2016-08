Los intelectuales y la nueva Venezuela

¿Qué es un intelectual? Dicho de forma simple, es una persona interesada por los asuntos públicos de su sociedad y su tiempo, quien a través de diversas vías (charlas, artículos de opinión, programas de radio o TV, redes sociales, blogs, libros, entrevistas, etc) no sólo expresa su opinión y puntos de vista sobre dichos asuntos, sino que se propone incidir en las ideas, creencias y conductas de sus semejantes, a fin de que éstos mantengan, modifiquen o adopten formas de interpretar y actuar ante situaciones que afectan su existencia moral, política, económica y social en general.

De allí que un intelectual es ante todo un ciudadano comprometido, una persona a la que interesa y preocupa todo lo que ocurre a su alrededor, y a la que ya sea desde la actividad privada o la función pública le interesa participar, actuar y contribuir a que las ideas, principios, valores y propuestas que estima más beneficiosas para las personas que conforman su sociedad, sean en definitiva las que acojan la mayoría de aquéllas y quienes ejercen el Poder.

Así comprendida la figura del intelectual, cabe considerarla como de suma utilidad e importancia para la existencia de una sociedad abierta, es decir, una sociedad regida por instituciones democráticas y liberales, ya que gracias a sus críticas, argumentos, aportes y los debates que entre sí generan contribuyen al conocimiento y renovación de las ideas dominantes en una época determinada, en especial de aquellas que han dejado de ser beneficiosas, útiles y justas para garantizar la vida, la libertad individual, la integridad personal y los derechos de propiedad privada, y así dar paso a las que pueden desempeñar mejor esa función.

Ahora bien, esta figura tan valiosa en cualquier sociedad desde los tiempos de sus precursores y grandes exponentes hasta nuestros días, como lo han sido Montaigne, Voltaire, Hume, Ferguson, Zola, Camus, Todorov, Savater, Carlos Rangel y M. Vargas Llosa, entre tantos otros que cabría mencionar, es traicionada por quienes eligen encarnarla y practicarla cuando lo hacen de forma timorata, conservadora, respondiendo solo al interés de quienes ejercen el Poder o aspiran a ejercerlo según parámetros que no mejorarán la situación de los individuos sino que mantendrán con retoques el estatus quo que los hunde en la servidumbre, la pobreza y el conformismo.

En estos casos, el intelectual se convierte en un obstáculo para el cambio social, ya que impide a las personas que padecen una situación injusta el que puedan imaginar, comprender y conocer otras formas de resolver sus problemas personales y los que comparten con sus conciudadanos, las ata a la tradición fallida, desgastada, anquilosada y útil únicamente para el Poder y quienes son sus aliados mercantilistas, rentistas y populistas, y les llena de miedo, en el fondo desde un desprecio por su capacidad para ser libres y mejores, ante la posibilidad de experimentar opciones ajenas a esa ya negativa tradición.

En Venezuela, una nación cuyos ciudadanos deben urgentemente hacer un balance honesto de sus grandes aciertos (el sufragio, la no discriminación, la libertad de expresión e información, los primeros pasos hacia un Estado de Derecho, la descentralizacion, etc.) y sus trágicos errores (Petroestado, estado de partidos, intervencionismo y estatismo económicos, etc.), abundan por desgracia los intelectuales que traicionan la responsabilidad que han asumido al llenar de prejuicios a las personas contra las ideas y opciones que son la única vía a la libertad y a la prosperidad.

Estos intelectuales, economistas, sociólogos, encuestadores, políticos, humoristas, politólogos, abogados, periodistas e historiadores, entre otras profesiones y oficios, hablan y opinan, aunque lo niegan en casos, en contra de la economía de mercado, de la liberalizacion de la economía, del respeto absoluto a la propiedad privada, de la limitación estricta del Estado, de la división de Poderes y un reajuste institucional de la relación petróleo, Estado y ciudadanos (instituciones todas necesarias de conocer y asumir en nuestro país), siendo causa de ello el que en general sus ideas (los de los intelectuales conservadores venezolanos) son socialistas, populistas, estatistas y discriminatorias, en definitiva, profunda e injustificadamente antiliberales.

Por fortuna, existen excepciones a esta tendencia, que encarnan venezolanos como Anibal Romero, Rafael Arraiz Lucca, Axel Capriles, Erik del Bufalo, José Rafael Herrera, Isabel Pereira, Trino Márquez, Gisela Kozak, Sary Levy, Carlos Leañez y Ana Teresa Torres, entre otros tantos que cabría mencionar, que sin miedo y asumiendo su responsabilidad como intelectuales ante la necesidad de cambio, acercan con su pluma y su palabra a los venezolanos, cada día más, a la cultura de la libertad que tanto necesitamos.