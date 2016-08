Lanzaron excremento y bombas molotov contra el edificio de El Nacional

Esta madrugada un grupo de sujetos encapuchados atacó la sede de El Nacional, en la avenida principal de Los Cortijos de Lourdes. Llegaron en una camioneta blanca sin placa y lanzaron excremento en llamas y bombas molotov.

De acuerdo con testigos, los hombres gritaban que el diario traicionó al país. Aseguraron que, con su oficio de informar, promociona el derrocamiento del gobierno.

Dejaron un panfleto, titulado "¿La marcha del 1S es el comienzo del fin?". Se lee: "Miguel Henrique Otero: abiertamente expones tu posición de conspirador en contra del pueblo y la revolución bolivariana. Que te quede claro que somos un pueblo libre, soberano y patriota. No dejaremos que los apátridas como tú vuelvan a gobernar. Hoy te decimos no volverán, no volverán".

El papel estaba firmado por una organización identificada como "Chama pueblo en rebelión", la misma que agredió El Nacional el 17 de junio. Correo del Caroní, en el estado Bolívar, también fue atacado este año de la misma manera. Los Andes, por su parte, sufrió daños en su edificio el 24 de agosto luego de que unos hombres le dispararan.

En la arremetida de junio igualmente enviaron un mensaje a través de un panfleto. Decían que el diario "continúa con la cochina labor de desinformar, generar caos y favorecer con esto la macabra intervención extranjera imperial". También tiraron excremento a la fachada.