Vivir en Venezuela es vivir con la angustia del que voy a comer mañana, hace unos años nuestra angustia era el desempleo la inseguridad pero hoy el hambre ha llegado a nuestros hogares, la pregunta que hacen millones de venezolanos es ¿ Y mañana que vamos a comer? El desespero se apodero del país elegir entre pagar el agua, luz, teléfono, gas o comprar comida para sobrevivir un día más en una Venezuela donde parece que solo está en juego Miraflores y no la vida de 30 millones de seres humanos, esa es la lucha que se disputa hoy en Venezuela dos bandos enfrentados por el poder.

Muchos de los líderes políticos hablan de hambre, emergencia crisis humanitaria pero pocos saben que es acostarse con hambre, dormir con hambre y amanecer con hambre, pocos saben que es hacer una cola de 9 horas para comprar una harina y quizás una mantequilla, ni hablar del régimen criminal que hoy secuestro nuestro país inhumano ver como se burlan de nuestro negando lo que hoy para el mundo es una situación alarmante y es que en Venezuela se vive con hambre.

Tal parece que los tiempos de los políticos marchan por un lado y el tiempo del hambre se acelera ambos tiempos desconectados, entiendo que todos queremos una salida democrática pacífica y electoral y para ello el revocatorio es una opción para ponerle fin a esta pesadilla tenebrosa que hoy vivimos, pero sucede que la dictadura que está por encima de Miraflores es decir los hermanos Castro ejercen un control mayor y su decisión es permanecer en Venezuela porque a ellos no les importante nuestros muertos por falta de medicinas a ellos no les importa que los venezolanos vivamos con hambre a ellos no les importa los presos del hambre porque ellos ya han sometido a su propia nación con ese método.

Estamos viviendo los tiempos del hambre y de hambre pura no cabe tiempo para la política ni tiempos electorales esto se trata de nuestra existencia en esta tierra son momento de definiciones para aquellos líderes que aspiran ostentar el poder en un tiempo no muy lejano, o están por sus intereses personales o están con el ciudadano que hoy pasa necesidad esto implica dejar su candidatura presidencial a un lado y abocarse junto con los ciudadanos que hoy claman una orientación para lograr una salida a esta pesadilla lo antes posible.

Desde oriente los llanos y los Andes el hambre se acelera y causa estrago en cada rincón de Venezuela es inconcebible ver como venezolanos pierden de peso a consecuencia de la mala alimentación o de no tener comer mientras en el exterior surgen denuncias contra funcionarios venezolanos por narco tráfico es decir que en Venezuela no tenemos dinero para comida, pero si hay dinero para traficar drogas , esto es indigno con tantas riquezas y literalmente estamos muriendo de hambre porque el dinero solo se utiliza para hacer negocios ilícitos.

La marca del 1 de septiembre debe ser el inicio de una lucha en la calle para ponerle fin a la dictadura criminal que hoy secuestro nuestro país y la MUD debe entender que no estamos enfrentando un gobierno democrático la decisión de la Habana fue bloquear el revocatorio y los ciudadanos junto con la dirigencia política estamos en el deber moral de rebelarnos contra el tirano, Venezuela en estos momentos lo que menos le importa es saber quién será nuevo inquilino de Miraflores los venezolanos lo que queremos es comer, somos un país humillado que si no entienden esta exigencia el hambre les pasara por encima y tomara las riendas para buscar una salida, porque no nos acostumbraremos a vivir con hambre.

@juan_diaz12