¡Lucha, Venezuela!

Uno de los postulados de todas las corrientes ideológicas es la lucha contra la desigualdad. Pero si la inteligencia se encuentra previamente determinada por factores de orden natural, no tiene ningún sentido hablar de la igualdad entre los hombres. Toda lucha por la igualdad está condenada irremisiblemente al fracaso. No somos iguales y nunca llegaremos a serlo.

Luis Alberto Machado-La revolución de la inteligencia.

***

¡Venezuela! Hoy, los espacios de tu geografía, desde el valle de Caracas hasta Puerto Ayacucho en el Amazonas, están cubiertos por el mismo firmamento. Hoy, nuestros andes y médanos combinan sus montañas y arenas con los vientos del norte y del sur. Hoy, la magia de la selva que envuelve a Santa Elena de Uairén marcará una diagonal precisa en arcoíris sobre el golfo que emerge entre el lago de Maracaibo y la península de La Guajira. Hoy, las inmensas llanuras quedarán vertidas en sus ríos y morichales con las playas de las costas barloventeñas y orientales. Hoy, el Orinoco y el Delta - Amacuro- se han convertido en el único cauce que simboliza la majestuosidad de nuestra naturaleza. Hoy, Los Monjes, Los Roques, Margarita, Coche, Cubagua, La Orchila, La Blanquilla, Los Testigos y Las Aves se unirán con las lanchas de los pescadores en todo nuestro mar Caribe.

¡Venezuela! No importa quiénes desde las alturas de una cúpula arrogante del poder pretendan afrontar con sus armas de guerra y de represión ciudadana a quienes con ideas de amor y libertad exigimos comida para los niños hambrientos. No importa que ellos nieguen las lágrimas que brotan en nosotros, cuando vemos morir a familiares o amigos, al carecer de una medicina o por las balas de la delincuencia. No importa que esas crápulas hayan convertido al Estado en un cenáculo de podridas historias. ¿Cuántas injusticias han sido cometidas contra ti en nombre de la “justicia”? ¡No lo sé! Al final, lo que importa es que esa misma historia nunca los absolverá de las injusticias cometidas.

Venezuela, ellos se jactan de ser defensores de una “soberanía”, cuando han contaminado las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de grupos indeseables, asociados con mafias irregulares que desangran al país a través del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico. Ellos se abrogan, mediante inconstitucionales decretos, el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Ellos pretenden decidir qué podemos comer, dónde podemos vivir, por dónde y cuándo podemos transitar y hasta qué deben estudiar nuestros hijos. Sin embargo, lo que jamás podrán abrogarse es la moral, la dignidad y el pensamiento de lucha que corre por nuestra sangre de herencia independentista.

Venezuela, sabemos cómo una mácula de congéneres que controlan al país desde una seudolegalidad han impuesto todo tipo de artimañas para desmembrar a la sociedad en sus componentes de potencial desarrollo y empobrecerla en su magnitud económica y social. Es la mácula que pretende erigirse como “salvadores de una patria” quienes han intentado destruir los espacios del quehacer de nuestras vidas. Son la mácula que impregna de corrupción, nepotismo, odio y resentimiento la paz de un país. ¡Ellos son la perversidad de la patria!

¡Venezuela! ¿Cuántas desgracias ha vivido tu pasado? ¿Cuántas mentiras han sido conjugadas contra tu pueblo por solo disentir contra el poder? ¿Cuánto sufrimiento debe seguir acrecentándose contra tus verdaderos hijos por culpa de quienes defenestraron tus riquezas naturales y monetarias? Han sido incontables. Por eso, desde hoy no amilanes tus ideas. Fortalece tu inteligencia. No desfallezcas en tus acciones. No disemines tu espíritu. No abandones el camino. La victoria está cada día más cerca. ¡Lucha, Venezuela!