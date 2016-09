La Rebelión de los Bárbaros llegará a History desde esta noche

Desde esta noche, el canal History transmitirá La Rebelión de los Bárbaros, una serie del género docudrama que consta de ocho capítulos que se emitirán a las 10:00 pm, en una presentación doble, hasta el jueves 15 de septiembre.

La historia abordará los 700 años de lucha de los Bárbaros por defender su libertad ante Roma y recreará batallas legendarias entre Aníbal, Espartaco, Atila, Boudica y Arminio, reconstruidas visualmente para una generación contemporánea de televidentes.

“Quisimos hacer algo completamente nuevo. Atrapar y agarrar a la audiencia del cuello y arrastrarlos a través de la mayor lucha contra la tiranía que el mundo haya visto. Queríamos que se sintieran como si realmente estuvieran allí. La Rebelión de los Bárbaros va a hacer un cambio en el género. Revitalizará la forma en la que contamos y entendemos las luchas épicas que han definido nuestro mundo”, escribió Simon George, director ejecutivo de la cinta.

El reparto incluirá a Nicholas Pinnock (Captain America: The First Avenger; Fortitude) como Anibal; Ben Batt (The Edge of Love; Shameless (UK)) como Espartaco; Kirsty Mitchell (The Royal Today, River City) como Boudica; Tom Hopper (Black Sails; Merlin) como Arminio; Emil Hostina (Harry Potter and the Deathly Hallows Parts I and II) como Atila, el azote de Dios; Gavin Drea (What Richard Did; Love/Hate) como Alarico, rey de los godos; Steven Waddington (The Imitation Game) como Fritigerno; Richard Brake (Batman Begins; Game of Thrones) como Genserico, el último bárbaro de pie y Jefferson Hall (Vikings; Game of Thrones) como Viriato, el pastor que se convirtió en un líder rebelde.

Con infomación de Nota de Prensa