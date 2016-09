Sia se pone pinturas de guerra en su tema "The Greatest"

La intérprete y compositora Sia responsable de algunos de los mayores éxitos musicales de los últimos años, ha lanzado hoy un tema inédito titulado "The Greatest", en el que ha colaborado el rapero Kendrick Lamar.

A la espera de que su discográfica esclarezca si se trata del anticipo de un nuevo álbum de estudio de la australiana, la canción ha llegado al mercado acompañada de su correspondiente videoclip, protagonizado de nuevo por la jovencísima bailarina Maddie Ziegler.

Ziegler, casi el avatar de Sia en este tipo de producciones desde la grabación de la exitosa "Chandelier", aparece esta vez ataviada con una peluca de color oscuro, en contraste con los trazos de color que se pinta en las mejillas antes de comandar la insurrección de un grupo de niños.

Con quien también repite Sia colaboración es con el coreógrafo Ryan Heffington, cuyo trabajo está muy de actualidad no solo por su asociación con la intérprete del éxito estival "Cheap thrills", sino por su trabajo para el último anuncio de televisión de una conocida marca de moda japonesa.

Increíblemente prolífica y cada vez menos amiga de mostrar el rostro en sus intervenciones públicas, incluidos sus conciertos, Sia ha compuesto canciones para otras grandes artistas como Rihanna ("Diamonds"), Kylie Minogue ("Sexercise"), Britney Spears ("Perfume") o Beyoncé ("Pretty Hurts").

En algunos de esos temas, Sia Kate Isobelle Furler (Adelaida, Australia, 1975) también ha colaborado como vocalista, incluyendo "Titanium" con David Guetta, "Beautiful Pain" con Eminem y "Wild Ones" con Flo Rida. Su último disco, "This is Acting" (2015), es el séptimo álbum de estudio de su carrera y se nutría precisamente de temas de su autoría descartados por otros músicos, entre ellos, "Alive", que debía formar parte del más reciente trabajo de Adele.