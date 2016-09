Richard Gere apoya esfuerzos de ayuda para indigentes

Richard Gere le dio un empujón al Ejército de Salvación en su ciudad natal en el norte de Nueva York.

El astro de películas como "An Officer and a Gentleman" ("Reto al destino") y "Pretty Woman" ("Mujer bonita") fue el orador invitado el miércoles en la 45ta Celebración Cívica anual del Ejército de Salvación, realizada en un estadio en el centro de Syracuse.

Gere creció en la cercana North Syracuse. Dijo que su interpretación de un indigente que vive en las calles de Manhattan en la cinta del 2014 "Time Out of Mind" ("Invisibles") lo hizo darse cuenta de que la mayoría de la gente no le da una segunda mirada a las personas sin hogar, adrede.

Eso, expresó, debe cambiar a una actitud más compasiva y comprensiva.

Dirigentes del Ejército de Salvación dijeron que la aparición de Gere contribuía a sus esfuerzos para ayudar a la población de personas sin hogar y otros necesitados.